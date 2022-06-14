نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارة تويوتا برادو 2021 صاحبة الأداء العالي على الطرق والمرتفعات بأقل سعر للتقسيط مع فترة سداد طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة تويوتا برادو 2021 صاحبة الدفع الرباعي والأداء المتميز على الطرق والمرتفاعات، هذا ما سنقدمه اليوم لجميع الراغبين في شراء سيارة تويوتا برادو اليكم تقرير شامل عن سعر ومواصفات وتقسيط السيارة قبل الشراء، فسيارة تويوتا برادو 2021 من السيارات الحديثة والتي تم تزويدها بتطويرات تكنولوجية جعلتها أكثر السيارات قوة، كما تم تصميم السيارة من الداخل بتقتية عالية الجودة مما تجعلها من السيارات الفاخمة.

تقسيط سيارة تويوتا برادو 2021

يمكن تقسيط سيارة تويوتا برادو من لدي شركة عبداللطيف جميل التي تمنح كل العملاء تقسيط بسعر مميز، بجانب الكثير من التسهيلات على التقسيط مما جعلها أكثر الشركات اقبالا في المملكة العربية السعودية المختصة في بيع السيارات الحديث بالتقسيط.

حيث توفر شركة عبد اللطيف لكل العملاء اماكنية الشراء السيارة بالتقسيط بدون مقدم، كما تعفي الشركة العميل من المصاريف الإدارية، علاوة على فترة سداد تبدا من 60 شهرا، واليكم سعر تقسيط سيارة تويوتا برادو بجميع الموديلات من لدي عبداللطيف جميل.

ياتي سعر سيارة تويوتا برادو 2021 بقيمة 130,900 ريال.

قيمة الدفعة الاولي 0 ريال.

فترة السداد 60 شهرا.

قيمة القسط الشهري من ثمن السيارة 2,674 ريال

قيمة الدفعة الأخيرة للسيارة 56,406.

سعر سيارة تويوتا برادو تي اكس ديزل 2021

قيمة سعر السيارة بالتقسيط 149,500 ريال.

فترة السداد 60شهرا.

قيمة الاقساط الشهرية 2,784 ريال.

قيمة الدفعة الاولي 0

قيمة الدفعة الأخيرة 58,724 ريال.

سعر سيارة برادو 2021 VX1 بالتقسيط من عبداللطيف جميل

يأتي سعر سيارة تويوتا برادو موديل 2021 VX1 بقيمة 161,200 ريال.

قيمة الدفعة الأخيرة 63,320.

قيمة الأقساط الشهرية 3,002 ريال.

فترة السداد 60 شهرا.

قيمة الدفعة الأخيرة 0 ريال.

سيارة جيب توتوتا برادو 2021 بالتقسيط عبداللطيف جميل

قيمة السيارة بالتقسيط 165,400 ريال.

قيمة الاقساط الشهرية 3,080 ريال.

فترة السداد 60 شهرا.

قيمة الدفعة الأخيرة 64,970 ريال.

قيمة مقدم السيارة 0 ريال.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2021