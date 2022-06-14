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عمر شويل - جدة أرخص أسعار شيفروليه كابتيفا 2023 الجديدة جميع الفئات بالسعودية، نقدم لكم اليوم آخر تحديث لأسعار طراز كابتيفا من شيفروليه موديل 2023 بالمملكة، حيث تم طرح 3 فئات لهذا العام من Chevrolet Captiva، هي على التريب فئة LS الأساسية ثم فئة LT بمواصفاتنص فل وأخيراً فئة بريمير الأكثر تجهيزاً. نقدم لكم اليوم أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات شيفروليه كابتيفا موديل 2023، كما نكشف لكم عن أرخص أسعار تلك الفئات ضمن عروض وكيل شيفروليه بالمملكة التوكيلات العالمية للسيارات.

أسعار فئات كابتيفا 2023 الجديدة

بلغ سعر الفئة الأولي ال اس LS من شيفروليه كابتيفا 2023 الآن 76 ألف و70 ريال شامل الضريبة، وتأتي بمحرك اقتصادي يمكنك من السير مسافة 14.6 ألف كيلو متر لكل لتر، الماكينة رباعية الاسطوانات حجمها 1500 سي سي وتولد قوة 143 حصان، ناقل الحركة اوتوماتيكي ونظام الدفع ثنائي أمامي. تتميز تلك الفئة بكاميرا وحساسات خلفية، جنوط مقاس 17 انش، شاشة ترفيه ذكية، مكيف يدوي، إضاءات هالوجين. كما تحتوي على أنظمة تثبيت للسرعة، مساعدة في المرتفعات، دعم للفرامل، حساس للكفرات، بالاضافة إلى نظام تحكم ثلاثي من خلال عجلة القيادة، وتتميز كابتيفا 2023 فئة ال اس أيضاً بإمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي للمحرك.

أما الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 وهي فئة ال تي LT، فقد توفرت لدى التوكيلات العالمية للسيارات بسعر 81 ألف و800 ريال. وتأتي تلك الفئة بنفس المحرك ولكنها تتفوق على الفئة السابقة في المواصفات الداخلية والخارجية بوجود فتحة سقف، مكيف اوتوماتيك وليس يدوي مثل فئة ال اس، بالإضافة إلي عدد 6 مكبرات للصوت علاوة علي الفئة السابقة التي تحتوي على أربعة مكبرات للصوت فقط.

عروض شيفروليه كابتيفا 2023 السعودية

كما توفرت فئة بريمير الآن بسعر 87 ألف و810 ريال ضمن عروض السيارات لدى التوكيلات العالمية، وهي الفئة الثالثة وتعتبر الأعلى تجهيزاً بين فئات كابتيفا موديل 2023. وتأتي فئة بريمير أيضاً بنفس المحرك الخاص بالفئتين الأولى والثانية، ولكنها تتفوق على الفئة الثانية ال تي بوجود حساسات أمامية، مرآة جانبية بتحكم كهربائي مع إمكانية الطي أوتوماتيك، مقاعد مخمل مزودة بإمكانية التحكم الكهربائي، مع توافر كافة مزايا الرفاهية والأمان.