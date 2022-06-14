نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بقسط 999 ريال بدون مقدم وأول قسط بعد 90 يوما موديل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات موديل 2022 الجديدة بسعر مناسب لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، والذي يوفر للجميع مزايا متعددة، فقد قام البنك المركزي السعودي بتقديم عدد كبير من البنوك والشركات داخل المملكة، والذي تزاول التمويل الشخصي والعقاري والسيارات، وهناك عروض سيارات جديدة وعروض سيارات مستعملة متوفرة بأقل راتب وبدون كفيل للجميع، ويمكن للنساء أيضا التقديم لطلب تمويل السيارات موديل 2022 بقسط شهري 999 ريال سعودي.

عروض سيارات بدون دفعة أولى

احصل على أفضل العروض الجديدة للسيارات موديل 2022 بقسط شهري 999 ريال في السعودية لجميع الأفراد، ولكن يشترط أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال حتى تحصل على التمويل بفترة سداد 60 شهرا، وأول قسط لك بعد مرور 90 يوما فالشركة ستقوم بدفع القسط الأول والثاني والثالث عنك، سيارات بدون مقدم للجميع، حتى تمتلك سيارة أحلامك في أسرع وقت وبإجراءات سريعة وبسيطة، والتمويل بدون مصاريف إدارية ومعتمدة من الشريعة الإسلامية، وأقساط شهرية بسيطة جدا ومتاح للموظفين والمتقاعدين، ولكن يجب أن يكون هناك سجل ائتماني جيد حتى تحصل على التمويل بدون كفيل.

أنواع عروض سيارات شركة عبد اللطيف جميل

هناك بعض أنواع سيارات أم جي موديل 2022 بسعر قسط شهري 999 ريال لام جي 5، وأم جي 6 بقسط شهري 1,379 ريال، ار أكس 5 بقسط شهري 1349 ريال، سيارات مستعملة موديل 2018، ويمكنك استخدام الحاسبة التقديرية الموجودة في الشركة والمتاح استخدامها مجانا حتى تحصل على السيارة الأنسب لك واختيار المناسبة بسعر أقساط تناسب راتبك الشهري، كما متاح لك التواصل مع خدمة العملاء على الرقم المجاني للشركة لاختيار العروض المتاحة.

طريقة التقديم لطلب عروض السيارات

تقدم شركة عبد اللطيف جميل عروض سيارات جديدة خلال الشهر والتي تستمر حتى نهاية العرض أو انتهاء السيارات، ويحق للشركة أن تقوم بإنهاء العرض في أي وقت، وتحصل على التمويل من خلال عروض سيارات عبد اللطيف جميل والدخول إلى الموقع الإلكتروني واختيار السيارة واستخدام الحاسبة لتحصل على البرنامج المتاح لك، وتقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، مع خطاب تعريف بالراتب، وصورة الهوية الوطنية إذا كنت سعودي، وصورة الإقامة للمقيمين داخل المملكة، وصورة رخصة القيادة، والعنوان الوطني، وتعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل، ويتم تقديم جميع الأوراق والمستندات إلى شركة عبد اللطيف جميل للسيارات حتى تحصل على سيارتك بموافقة فورية وإجراءات ميسرة.