نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات أقل من ٨ ألاف درهم إماراتي في الإمارات بحالة جيدة وممتازة العدد محدود في المقال التالي

سيارات أقل من ٨ ألاف درهم إماراتي ،نعرض مجموعة متنوعة من الـ سيارات مستعملة في الامارات التي لا تزيد عن ٨ ألاف درهم، من أشهر السيارات التي اكتسبت شهرة واسعة ومن أهم السيارات الرائدة في السوق الإماراتي كـ سيارات شيفروليه، وتويوتا وهيونداي وغيرها من السيارات التي لها ثقلها في السوق الدولي والمحلي، نقدم للبيع سيارات مستعملة في دولة الإمارات بجميع المدن وأهم مواصفاتها وعدد الممشى وسعرها فيما يلي. سيارات أقل من ٨ ألاف درهم إماراتي تويوتا كورولا موديل ٢٠٠١ مستعملة سيارة سيدان ومن أشهر سيارات السيدان في الخليج، تأتي بمحرك ١٣٠٠ سي سي وتنتج قوة ٩٢ حصان مع ناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك رباعي السرعات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة أبو ظبي مصفح.

السيارة بحالة ممتازة وقد أعيد دهانها كليا، بها عيوب بسيطة في الهيكل.

تحتوي على نظام ملاحة دقيق، شاشة لمس متعدد الوسائط، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، راديو، بلوتوث.

سعر تويوتا كورولا مستعملة في الإمارات ٧ ألاف درهم. نيسان مكسيما موديل ٢٠٠٢ مستعملة من السيارات ذات المحرك القوي حيث يسع ٣٠٠٠ سي سي من الوقود ويستطيع أن يولد قوة ٢٢٢ حصان وقوة عزم دوران ٢٩٤ نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة ٢٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة الشارقة بحي العزرة.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج، تمتلك مواصفات خليجية، وأعيد دهانها كليا.

لا توجد بها أعطال ولم يسبق لها حوادث.

سعر نيسان مكسيما مستعملة في الإمارات ٧ ألاف درهم شيفروليه لومينا موديل ٢٠٠٩ مستعملة سيارة أمريكية قوية تعمل على محرك ٣٦٠٠ سي سي وتنتج قوة ٢٤٠ حصان، وقوة عزم دوران ٣٢٠ نيوتن. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة ٢٠٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة عجمان بالمنطقة الصناعية.

السيارة بحالة ممتازة من حيث الهيكل والمقصورة الداخلية، ولم يسبق لها أي حوادث سابقة.

تحتوي على فتحة سقف، مكيف، سنتر لوك، ميزة الدخولىبدون مفتاح، بلوتوث، راديو، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس بي، مثبت حركة، حساسات للركن، ٥ مقاعد من الجلد.

سعر شيفروليه لومينا مستعملة في الإمارات ٧ ألاف درهم. عمر شويل - جدة سيارات أقل من ٨ ألاف درهم إماراتي في الإمارات بحالة جيدة وممتازة العدد محدود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات أقل من ٨ ألاف درهم إماراتي في الإمارات بحالة جيدة وممتازة العدد محدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.