مواصفات وسعر لادا نيفا 2022 Lada Niva الروسية الجديدة مع المميزات

مواصفات وسعر لادا نيفا 2022 هي ما يبحث عنه محبي السيارات الروسية، فهي السيارة من نوع الدفع الرباعي ويختلف سعرها بين الدول مثل: مصر، المملكة العربية السعودية، فتعتبر هذه السيارة من سيارات فور باي فور التي اشتهرت كثيراً في دول عربية مختلفة وتحديداً في المملكة وهذا وضح جداً في نسبة مبيعاتها، حيث تتميز هذه السيارة بتصميمها الخارجي المميز جداً، بجانب احتواء السيارة على تقنيات من الداخل مذهلة وحديثة.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

تعد سيارة لادا نيفا 2022 ذات مواصفات مذهلة تجعلها الخيار الأول لعشاق السيارات الدفع الرباعي، ومن هذه المواصفات نجد:

نجد أن لادا نيفا 2022 مزودة بمحرك سعته جيدة للغاية تبلغ حوالي 1700 سي سي، وهذا يعادل ما يقرب من 1.7 لتر.

مزودة بمحرك سعته جيدة للغاية تبلغ حوالي 1700 سي سي، وهذا يعادل ما يقرب من 1.7 لتر. وبالنسبة للمحرك فتبلغ قوة حصانيته أكثر من 83 حصان، ويبلغ مقدار عزم الدوران للمحرك ما يقرب من 128 نيوتن لكل متر.

تبلغ أقصى سرعة للسيارة أثناء القيادة 145 كيلو متر في الساعة.

ثم تتميز السيارة بأنها تعمل بسرعات مختلفة عددهم خمس سرعات، يتم اختيار الأنسب من بينهم.

قامت الشركة المنتجة لسيارة لادا نيفا بطرحها في سوق المملكة العربية السعودية بأربع موديلات مختلفة عن بعضها.

تتوفر سيارة لادا نيفا 2022 بإصدارين يختار المستخدم منهم ما يناسبه ما بين المنيوال، والأتوماتيك.

تأتي السيارة مزودة بعجلات حجمها 15 بوصة.

تتمتع هذه السيارة 2022 بأنها تحتوي على وسائل أمن كثيرة مثل: احتوائها على نظام آمن للفرامل يمنع الانزلاق.

مميزات Lada Niva 2022

متشابهة بدرجة بين واجهة سيارة لادا نيفا وأيضاً راف فور بشكل الهيكل الخارجي.

سيارة لادا نيفا 2022 تأتي بهيكل من المعدن الصلب القوي المتحمل للصدمات ويتمكن من المرور على الطرق الصعبة.

الجزء الخلفي للسيارة يوجد فيه مصابيح ليد تعمل على الإضاءة بالطرق.

سعر سيارة لادا نيفا 2022

الجدير بالذكر أن سعر سيارة لادا نيفا 2022 ليس ثابت في كافة الدول التي توجد بها السيارة، حيث نجد أن السعر يختلف باختلاف الدولة وأيضاً يختلف بين الدول العربية والدول الأجنبية، فنجد أن سعر سيارة لادا نيفا 2022 يكون كالتالي:

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية يكون حوالي: 9635 دولار أمريكي.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في روسيا يبلغ حوالي: 717 ألف روبل روسي.

أما سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية فيبلغ حوالي: 36000 ريال سعودي.

يمكن لراغبي شراء سيارة لادا نيفا 2022 الحصول عليها من خلال طرق عديدة، مثل: