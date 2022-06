تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل الوكيل الحصري لعلامة تويوتا اليابانية في أسواق المملكة العربية السعودية السيارة المتميزة تويوتا راف 4 الجديدة 2022 بالصور ، بأربعة فئات رئيسية نقدم لكم تفاصيل السيارة الميكانيكية والتجهيزات الداخلية والمواصفات الخارجية مع الصور لتويوتا RAV4 2022 الجديدة مع صور photos لكل تفصيله تخص السيارة ، وبيان الأسعار والمواصفات وتجهيزات السلامة والأمان ، إضافة إلي ذلك نستعرض أهم مميزات وعيوب تويوتا راف 4 الشكل الجديد ، وتفاصيل الألوان للفرش الداخلي وألوان الدهانات الخارجية وصور وأرقام المحرك ونظام التعليق والعفشة.

مميزات تويوتا راف 4 الجديدة 2022 بالصور

الرحلة في انتظارك ، أينما ذهبت.. RAV4 الجديدة كليا بتصميم قوي ومواصفات جديدة وبحضور مميز.

تصميم يعبر عن الانطباع القوي والمتين من خلال الشكل ثماني الأضلاع.

بالإضافة لکون السيارة مغطاة بضمان المصنع من تويوتا لمدة ٣ سنوات أو مسافة ١٠٠,٠٠٠ کیلو متر أیهما تأتي أولاً.

كذلك السيارة مشمولة أيضا بعرض برنامج العناية الممتدة لسيارات الهايبرد.

فئات وأسعار تويوتا RAV4

جميع فئات أسعار سيارة RAV 4 new car موديل 2022 مع صور image جديد خارجي جذاب :

الأولي : LE 4X4 ، يبدأ سعر الفئة من 103,040 ريال سعودي.

الثانية : GLE 4X4 ، سعرها 135,585 ريال سعودي.

الثالثة : LE 4X2 HEV ، بسعر 115,000 ريال سعودي.

الرابعة : LE 4X4 HEV المجهزة كلياً ، اسعار 121,095 ريال سعودي.

المزايا التقنية راف فور هايبرد

المحرك: 2.5 لتر هايبرد، محرك رباعي اسطوانات 2500 سي سي بنزين.

القوة القصوى (مجمع): 219 حصان / 5700 د.د

العزم الأقصى (المحرك): 221 ن.م / 3600 – 5200 د.د

والعزم الأقصى (الموتور الكهربائي): 121 نيوتن متر

ناقل حركة تتابعي استبدال متغير (CVT)

دفع كلي للعجلات (AWD E-Four) مع وضع الطرق الغير ممهدة للسيارات الرياضية

سعة خزان الوقود: 55 لتر في النسخة المحدثة

تعمل بمنظومة كفاءة استهلاك الوقود: 22.2 كم/لتر

الأبعاد المميزة : طول – عرض – ارتفاع (مم): 4600 – 1855 – 1700

5 ركاب (شاملة السائق)

المميزات و المواصفات الخارجية تويوتا Rav4

جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة موضح صورة سابقة

مقاس الإطارات: 225/60R18

انوار أمامية مع عدسات (LED) front

إضاءة نهارية (DRL) لجميع السيارات suv من تويوتا

كشافات ضباب أمامية (LED)

نظام الدخول الذكي للسائق و الراكب الأمامي

المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي مع إشارات انعطاف

طي كهربائي للمرايات الجانبية

مقابض الأبواب الخارجية بلون الهيكل مطعمة بالكروم

عوارض سقف

جناح خلفي

فتحة سقف بانورامية

المزايا الداخلية سيارة تويوتا راف فور الجديدة RAV 4 Hybrid Prime

mostly succeeds touches as per buyers advice and reviews تعتبر راف فور هي الأنجح علي مستوي تقييم العملاء حيث تقدم مواصفات سيارات من طراز الهجين بلمسة فخامة :

زر تشغيل المحرك

مقاعد جلد

تحكم كهربائي لمقعد السائق

مسند ظهر لكرسي السائق

ذاكرة لمقعد السائق

تهوية المقاعد الامامية

مكيف بتحكم اوتوماتيكي منفصل للسائق والراكب

فتحات تكييف خلفية

مقود مكسو بالجلد كليًا فئة البرايم

تتميز الفئة بوجود ازرار تحكم على المقود

عجلة القيادة تلسكوبية لكافة الفئات برايم وما أقل.

شاشة معلومات متعددة 7 بوصة

تحكم أوتوماتيكي لجميع النوافذ بلمسة واحدة

مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم

تحكم بالقفل المركزي من باب الراكب الأمامي (صنع في ماليزيا)*

واقيات شمس بمرآة و اضاءة

كاميرا خلفية

النظام الصوتي والترفيهي

نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة

نظام Apple CarPlay

6 سماعات

شاحن لاسلكي

الضوء العالي التلقائي (AHB)

باب خلفي كهربائي

غطاء سحاب لصندوق الأمتعة

فرشة لأرضية الشنطة (صنع في تايلاند)*

فرشات أرضية (صنع في تايلاند)*

منفاخ الإطار (صنع في الصين)*

ملصق نوع الوقود (91) (صنع في جنوب أفريقيا)*

حقيبة السلامة (صنع في الصين)*

وتعد راف 4 صيحة جديدة في الأناقة بجوار السيارة الأكثر شهرة تويوتا كامري 2022.

مزايا الراحة والأمان تويوتا راف 4 الجديدة 2022 بالصور

نظام تويوتا للأمان

حماية ما قبل التصادم (PCS) ، المساعدة في تتبع المسار (LTA) ،

مثبت السرعة راداري (DRCC) ، تنبيه مغادرة المسار (LDA)

التحكم في وضعيات القيادة (إقتصادي / عادي / رياضي)

حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف

التحذير للنقاط العمياء (BSM)

تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)

وسائد هوائية (للسائق والراكب الأمامي + للركبة + جانبية + ستائرية)

مكابح وقوف كهربائية (EPB) ، الوقوف المؤقت

ABS ، نظام التحكم بالتوازن (VSC)

ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPWS)

حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك

المساعدة على صعود المرتفعات (HAC)

وتتنافس السيارة راف 4 مع سيارة هيونداي كريتا 2022 في نفس الفئة.