مواصفات mitsubishi pajero 2023 الجديدة كليا تعرف على سعر ميتسوبيشي باجيرو 2023

مواصفات mitsubishi pajero 2023 . تعتبر هذه السيارة واحدة من أشهر وأفخم سيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات. كما أنها واحدة من أفضل السيارات العائلية فهي تتمتع بمساحة داخلية فسيحة جدا تتكون من ثلاثة صفوف تتسع للعديد من الأشخاص البالغين. حيث أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية الرائدة والمتخصصة في صناعة السيارات الفخمة والقوية عن سياراتها الأحدث ميتسوبيشي باجيرو 2023 . وقد أعلنت الشركة أيضا أنه أقترب موعد نزولها في الأسواق بعدما قامت الشركة بإضافة العديد من التغيرات في مظهرها الخارجي والداخلي. مع إضافة الكثير من التقنيات الحديثة والعديد من أنظمة الرفاهية. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مميزات باجيرو 2023 التي حصلت عليها وسعرها في الأسواق في السعودية ومصر والإمارات والكويت. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

مواصفات mitsubishi pajero 2023

حصلت السيارة على الكثير من التحديثات تجعلها تنافس وبقوة السيارات الأخري من نفس فئتها السعرية. وهذه هي مواصفات mitsubishi pajero 2023 :

السيارة تقدم أداء عالي جدا على الطرق الصعبة والواعرة.

يوجد في السيارة خيارين من المحركات كالتالي : المحرك الأول بسعة 3.5 لتر. بقوة 189 حصان. متصل بناقل حركة أوتوماتيك. بعزم دوران 306 نيوتن / متر. الوقود المستخدم البنزين بمعدل استهلاك 13 لتر / 100 كم. المحرك الثاني بسعة 3.8 لتر. بقوة 241 حصان. متصل بناقل حركة أوتوماتيكي. بعزم دوران 327 نيوتن / متر. الوقود المستخدم البنزين بمعدل استهلاك 13 لتر / 100 كم.

يوجد في ميتسوبيشي باجيرو 2023 مكيف هواء مع فتحات تكييف خلفية.

مكيف هواء مع فتحات تكييف خلفية. حصلت السيارة على مساحة تخزين داخلية فسيحة.

التصميم الخارجي للسيارة قوي وفخم.

شبكة أمامية من الكروم.

مصابيح ضبابية ومصابيح هالوجين.

يوجد في المقصورة الداخلية في mitsubishi pajero 2023 شاشة عرض متعددة المعلومات.

شاشة عرض متعددة المعلومات. مقاعد السيارة مصنعة من أفخم أنواع الجلد.

مقعد السائق قابل للتعديل بالعديد من الاتجاهات.

عناصر تحكم يدوية خلفية.

توفر السيارة مساحة داخلية فسيحة جدا مكونة من ثلاثة صفوف مقاعدها مبطنة. مع إمكانية طي الصف الثالث لتخزين الأمتعة.

كما تأتي ميتسوبيشي 2023 الشكل الجديد بالعديد من وسائل الأمان والسلامة للسائق كالتالي : نظام تثبيت السرعة التكيفي. سبع وسائد هوائية. مكابح مانعة للانغلاق. مساعدة الفرامل في حالات الطوارئ. نظام تخفيف الاصطدام الأمامي. نظام يساعد على صعود المرتفعات. تحكم الكتروني للثبات. نظام إشارات التوقف في الطوارئ.

بالعديد من وسائل الأمان والسلامة للسائق كالتالي : عجلات السيارة سوداء بقياس 18 بوصة.

تتوفر السيارة بالعديد من الألوان الأنيقة والجذابة.

سعر ميتسوبيشي باجيرو 2023

تقول بعض التسريبات أنه أقترب موعد نزول فأنه من المفترض أن تكون متوفرة في الأسواق في بداية شهر أغسطس القادم 2022 ميلاديا. ومن المتوقع أن يتم بيعها بهذه الأسعار :

سعر mitsubishi pajero 2023 عالميا هو 47 ألف دولار أمريكي.

عالميا هو 47 ألف دولار أمريكي. سعر السيارة في الأمارات هو 99000 ألف درهم إماراتي.

أما عن سعر السيارة في الكويت يبلغ نحو 8500 دينار كويتي.

كما يبلغ سعر ميتسوبيشي باجيرو 2023 في السعودية نحو 128000 ألف ريال سعودي.

نحو 128000 ألف ريال سعودي. كذلك سعر السيارة في مصر يبلغ نحو 1130000 جنيه مصري.

وبعد التعرف على مواصفات mitsubishi pajero 2023 نجد أن السيارة حصلت على العديد من المميزات والتحديثات. فهي قيمة مقابل سعر وتنافس العديد من السيارات الأخري وبقوة.