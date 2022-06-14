مواصفات سيارة لاندكروزر ومميزاتها وأسعارها بالسعودية والإمارات

مواصفات سيارة لاندكروزر ومميزاتها يعد موضوع مقالنا اليوم؛ حيث يهتم الكثير من محبي السيارات الحديثة التعرف على أهم مواصفات سيارة لاندكروزر الجديدة، كما يرغبون أيضًا في التعرف على أسعارها في كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات، وهذا ما سوف نتناوله معكم بشكل مفصل عبر هذه المقالة بشكل مفصل.

مواصفات سيارة لاندكروزر 2022

هذه السيارة تعد من أهم السيارات التي تشتمل عليها فئة SUV، كما أن تاريخ هذه السيارة قديم للغاية حيث بدأت منذ عام 1951 ومستمرة حتى عامنا الحالي بأحدث المواصفات التي تتناسب مع احتياجات العملاء، ومن مواصفات هذه السيارة المميزة ما يلي:

السيارة لاندكروزر موديل هذا العام يبلغ طولها نحو 97 متر، بينما يبلغ عرض هذه السيارة نحو 1.99 متر، بالإضافة إلى ذلك نجد أن ارتفاع هذه السيارة قد بلغ نحو 1.86 متر.

كما أن السيارة مزودة بقاعدة عجل تتميز بالقوة والمتانة علاوة على أن ارتفاعها قد بلغ نحو 9 متر.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن تصميم سيارة لاندكروزر 2022 تشبه بشكل كبير تصميم سيارة تويوتا تندرا موديل العام.

وعندما نقارن موديل السيارة الجديد بإصدار العام الماضي نجد أنهم مشتركون في قوة الشبك الخارجي وصندوق السيارة أيضًا.

كما أن سيارة لاندكروزر تأتي مع مصابيح أمامية وخلفية مع اختلاف حجم المصابيح بشكل ملحوظ.

وسيارة لاندكروزر تحتوي على منظومة قوة متينة علاوة على عزم دوران السيارة يبلغ نحو 650 نيوتن.

مميزات سيارة لاندكروزر 2022

هناك الكثير من مميزات هذه السيارة التي اهتم بالتعرف عليها الكثير من عاشقي السيارات، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

هذه السيارة تم تصميمها مع توافر نظام الهجين الذي يجمع محركين في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن هذه السيارة تبلغ سرعتها في الساعة الواحدة نحو 100 كيلومتر، بالإضافة إلى ذلك نجد أن السيارة قد تبلغ أقصى سرعتها عند 200 كيلو متر في الساعة.

كما أن سيارة لاندكروزر 2022 مزودة بالكثير من وسائل الترفيه مثل شاشة عرض ووسائط ترفيهية، كما أن هذه الإمكانيات تعمل بخاصية اللمس.

وهذه السيارة من الممكن بكل سهولة ربطها بالهاتف الشخصي، بالإضافة إلى ذلك تحتوي السيارة على تكييف هوائي ونظام تدفئة أيضًا.

سعر سيارة لاندكروزر 2022 في الإمارات

هناك العديد من الفئات التي تشتمل عليها سيارة لاندكروزر، ومنها ما يلي:

سيارة فئة 0 V6 EXR تبدأ أسعارها من 229.900 لتصل إلى سعر 230.000 درهم إمارتي.

بينما يبلغ سعر السيارة فئة 0 V6 GXR ما يتراوح 259.900 لتصل إلى 260.000 درهم إمارتي.

بالإضافة إلى أن السيارة فئة 0 V6 VXR يبلغ سعرها ما يتراوح بين 289.900 لتصل إلى 290.000 درهم إماراتي.

سعر سيارة لاندكروزر 2022 في السعودية