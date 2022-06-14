نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شانجان cs95 الجديدة 2023 تعرف علي المواصفات والأسعار والصور بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شانجان cs95 الجديدة 2023 هي واحدة من أقوي السيارات الصينية المعروضة بسوق السيارات, حيث تم إنتاج أول نسخة من هذه السيارة في عام 2016 وتم تطويرها من حيث الهيكل الخارجي وأداء المحركات ومعدلات الأمان والرفاهية حتي هذه النسخة موديل 2023 موضوعنا اليوم, وتعد شركة شانجان هي واحدة من أكبر شركات تجميع السيارات الصينية المنافسة في عالم السيارات والتي أصدرت العديد من السيارات, ومن أهم إصداراتها سيارات شانجان هانتر 2023 الجديدة والتي كنا قد تناولنا الحديث عنها في مقالات سابقة. وتنافس السيارة cs95 سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر السيارات مثيلتها يابانية الصنع مثل تويوتا فورتشنر 2023 وأيضا الكورية كيا سبورتاج 2023 الجديدة, وفيما يلي وخلال السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل شانجان cs95 الجديدة 2023 وما هي المواصفات والأسعار مع عرض بعض الصور في هذا المقال.

سيارات شانجان cs95 الجديدة 2023

تعد سيارات شنجان سي إس 95 الصينية هي واحدة من أقوي السيارات من الطراز الكروس أوفر ذات الشكل الخارجي القوي جداً بمقدمة تحتوي علي مصابيح إضاءة بنظام الليد مع شبكة تهوية أمامية المطعمة بالنيكل تتماشي مع هيكل السيارة مع وجود إطارات رياضية مقاسات 19 بوصة من شرائح الألومنيوم. وكذلك بها صندوق أمتعة كبير جداً يسع العديد من الحقائب مما جعل السيارة عملية أكثر وعائلية, فهيكل السيارة الخارجي يعطيها القوة وروح المنافسة بجانب السيارات من مثيلاتها في عالم السيارات.

وبالنسبة لأداء السيارة فقد تم تزويد السيارة بمحرك قوي سعة 2 لتر يعطي للسيارة قوة 233 حصان متصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع رباعي, وكذلك تم تزويده بنظام التربو والحقن الذي يجعل السيارة اقتصادية في معدلات استهلاك الوقود.

أما عن مستوى الرفاهية فتمتلك السيارة مستويات رفاهية وتكنولوجية عالية جداً توفر الراحة لدي قائد المركبة والركاب داخل السيارة, ومنها التحكم من خلال عجلة القيادة, شاشة عرض كبيرة مزودة بخاصية اللمس, نظام سماعات صوت تضمن وصول الصوت وتوزيعه بكافة أنحاء السيارة.

وفي حين التحدث عن معدلات الأمان للسيارة فإنه تم تزويد السيارة بالعديد من معدلات الأمان المختلفة ومنها عدد (4) وسائد هوائية أمامية, وأحزمة الأمان بكافة أنحاء السيارة علي جميع المقاعد, وأيضا يوجد بالسيارة نظام المكابح الإلكتروني (ABS , EBD), وكذلك تم تزويد السيارة بأنظمة الملاحة والتعرف علي المسارات مع التنبيه في حالة الخروج منها من خلال عدد (4) كاميرات في في دائرة 360 درجة مع وجود مثبت سرعة “كروز كنترول”, أيضاً يوجد بها حساسات ركن أمامية وخلفية مع دعم زيادة الرؤية الخلفية لمنع الاصطدام الخلفي.

أما عن الأسعار فقد قامت بعض المعارض السعودية بعرض السيارة بأسعار تبدأ من 110 ألف ريال سعودي للفئة الأولي وحتي 130 ألف ريال سعودي لأعلي فئة وتتفاوت الأسعار للفئات الوسطي.