سفينة الصحراء وصلت أخيراً .. مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر Land Cruiser وسعرها زيرو في معارض السيارات

تعتبر سيارة تويوتا لاند كروزر أحد السيارات الشهيرة حول العالم وأفضلها على الإطلاق، حيث تتضمن العديد من التجهيزات الفنية بالإضافة إلى عدة برامج خاصة بالرفاهية والتحكم، إلى جانب بعض العناصر المساعدة لسائق المركبة الطريق أثناء السفر، وتتميز هذه السيارة بتصميم عملاق كان سببا في منحها الأفضلية بين الأنواع الأخرى، خاصة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الطريق الوعرة، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، تابعونا.

أسعار سيارات تويوتا لاند كروزر

نظرا لتعدد مميزات هذه السيارة بالإضافة إلى خصائصها الممتازة، فهي تعد أحد السيارات التي تدخل ضمن نطاق الفئات الأعلى، ونوضح ذلك من خلال ما يلي:

تبدأ أسعارها من ربع مليون جنيه كحد أدنى.

تتوفر أنواع أخرى منها يبلغ سعرها ما يقارب 400 ألف جنيه.

توجد بعض الأنواع التي يصل سعرها إلى 4 مليون جنيه حسب الإمكانيات المتاحة والخصائص التي تتمتع بها.

أكثر ما يميز تلك السيارة الموثوقية كما تتمتع بزجاج عازل للحرارة والصوت، بالإضافة إلى مسند الذراع يقع بمنطقة الوسط.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر Land Cruiser

تتميز هذه السيارة بالعديد من الخصائص التي تميزها بين الجميع، ويمكن ذكر بعض منها من خلال ما يلي: