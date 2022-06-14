العظمة الروسية الجديدة سيارة لادا نيفا lada niva 2022 الحديثة وأهم مواصفاتها الجذابة

تم الإعلان عن سيارة روسية جديدة في روسيا الفئة الأولى من هذه السيارة كان منذ سنوات عديدة في عام 1977 وعلى الرغم من ذلك إلا أن شركة أوتوفاز تقوم دائمًا بإضافة مزايا ومواصفات جديدة لسياراتها مثل لادا نيفا الجديدة كليًا التي تم توضيح بعض من مزاياها ومواصفاتها للعالم لهذا فهي تلقى بحثًا كبيرًا عليها في تلك الفترة وللتسهيل على محبي السيارات الروسية نعرفكم في موضوعنا اليوم أهم مزايا لادا نيفا الروسية الجديدة المعلن عنها حتى الآن.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة الروسية

هناك الكثيرين من محبي فئات السيارات الروسية لا سيما التي تطلقها وتعلن عنها شركة أوتوفاز فهي دائمًا ما تقدم الجديد في سياراتها فتجعل عملائها سعداء طوال الوقت من حيث توفير ما يطلبونه في تلك السيارات الجديدة والتي تسهل عليهم من القيادة وما إلى ذلك، والآن نأخذكم في جولة حول مواصفات لادا نيفا الجديدة:

جنوط السيارة قوية حيث يصل طولها حتى 15 إنش. مصداتها الأمامية من البلاستيك القوي بها شبابك ذو لون أسود عريض يأخذ لون مادة الكروم اللامعة الجذابة للعين. ارتفاع سيارة لادا نيفا مناسب عن الأرض حتى لا يحدث أي احتكاك بين الأرض والسيارة. هناك إضاءة داخلية لطيفة موجودة بكافة صفوف السيارة. والمقاعد ذات حجم مناسب ومضاف لها فتحات تهوية والسيارة أيضًا تكييف للبرودة والتدفئة للشتاء والصيف. هناك عتبة السيارة الامامية التي تقلل من حدوث الاصطدام لهذا يمكن أن يجلس الأطفال بأمان في الأمام. بالنسبة لعجلات سيارة لادا نيفا فهي من مادة بلاستيكية غير قابلة للكسر وتستطيع السير على الأراضي الصعبة والوعرة أما المصابيح فهي من الضباب. مضاف السيارة كذلك لمسة لطيفة وهي فتحة بانورامية في السقف صنعت من الزجاج ويتم التحكم بها باللمس.

سعر سيارة لادا نيفا الروسية

مازال هناك الكثير من المزايا التي لم يعلن عنها عن السيارة والتي بالتأكيد ستكون متفقة مع سعرها الذي يبدأ من 36،850 ريال سعودي أما عن سعرها على المستوى العالمي فهو من 8 آلاف ونصف حتى 9 آلاف ونصف دولار أمريكي وهذا للتمتع بكافة مزايا السيارة الجذابة.