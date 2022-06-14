سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 الجديدة بمواصفات وأسعار مذهلة

توشك سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 المعاد تصميمها بالكامل على الكشف عنها للمرة الأولى، مما يضيف خيارًا مقنعًا آخر إلى فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة ألق نظرة سريعة من الداخل والخارج وسترى أن كيا سبورتاج الجديدة متطورة للغاية لا سيما بالمقارنة مع كيا سبورتاج الجديدة الجيل السابق عام 2022 أصدرت كيا بعض الصور لسيارة الدفع الرباعي الجديدة، والتي من المرجح أن تظهر لأول مرة في كوريا الجنوبية في يوليو 2022.

تتميز سيارة كيا سبورتاج الجديدة بواجهة أمامية أنيقة مع مصابيح أمامية غريبة وشبكة بتصميم فريد يمكن مقارنة المظهر الجانبي للسيارة والمصابيح الخلفية بتلك الموجودة في السيارة الكهربائية Kia EV6. قد يكون لدى Kia Jeep نفس محرك Hyundai Tucson الذي أعيد تصميمه مؤخرًا، والذي تشترك فيه أيضا على المنصة. وهذا يعني أنه سيتم تقديم محرك رباعي الأسطوانات بقوة 187 حصانًا بشكل قياسي. في الواقع، ليس لدينا معلومات كافية لمعرفة نوع المحرك الذي ستقدمه هذه السيارة الجديدة. ستتوفر أيضًا X-Line للطرق الوعرة، مما يضيف مزيدًا من التفاصيل إلى الداخل والخارج.

محركات كيا سبورتاج 2023

كيا سبورتاج 2023 التصميم الخارجي

نجد أن التصميم الخارجي للموديل الجديد من سيارة سبورتاج يشبه كثيراً، التصميم الخارجي لسيارة K5 سيدان الجديدة ويشبه ايضا ميني فان الجديدة وكذلك المركبة الكهربائية EV6.

نجد أن الجزء الأمامي من سيارة سبورتاج مزودة بشبكة نجد انها سوداء وتكون كاملة العرض، ويوجد بها مصابيح تكون أمامية كما يتواجد مصد أمامي رياضي ومزودة أيضا بمصابيح ضباب مدمجة ومعها شبكة سفلية .

سيارة سبورتاج الجديدة يوجد بها سقف أسود، كما يوجد تقليمًا كروم، وأبواب تكون مبطنة بالتجاعيد

يتميز الجزء الخلفي بمصابيح خلفية ، تكتمل بمصد سفلي فريد ولديها تفاصيل أفقية مطولة تربط المصابيح الخلفية.

تعطي المصابيح الخلفية الانطباع بأنها مقطوعة بدقة من الجسم، وتشكل الخطوط العريضة لرسومات الضوء الخلفي والجزء الرئيسي من باب الحمولة.

يستخدم المصد الخلفي السفلي نفس فلسفة شبكة أنف النمر السوداء لربط إشارات التصميم الخلفية.

يضيف الجناح الخلفي المثبت بالسقف مزيدًا من الطابع الرياضي والديناميكية على التصميم الخارجي.

يمكنك استخدام سقف أسود لأي لون تصميم خارجي.

يتميز X-Line الأكثر جرأة بمصدات خارجية فريدة وجناح سقف منحني وعتبات جانبية وعجلات فريدة قياس 19 بوصة.

تستفيد طرز X-Line و X-Pro Prestige من خلوص أرضي إضافي يبلغ 1.5 بوصة.

يأتي X-Pro مزودًا بإطارات BF Goodrich للطرق الوعرة مثبتة على جنوط مقاس 17 بوصة.

تأتي السيارة الهجينة PHEV بشكل قياسي مع فتحة سقف بانورامية وعجلات مقاس 19 بوصة ومرايا خارجية سوداء لامعة.

سيارة سبورتاج 2023 الجديدة كلياً أطول بـ 18 سم من الموديل السابق ولها قاعدة عجلات أطول بـ 8.6 سم.

كيا سبورتاج 2023 من الداخل

في الداخل، توجد مواد عالية الجودة وخيارات ألوان نابضة بالحياة وتشطيبات دقيقة بما في ذلك طباعة الكروم.

تجمع مقاعد السائق والراكب الأمامي بين الراحة والتكنولوجيا والتصميم النحيف.

تجمع مقاعد السائق والراكب الأمامي بين الراحة والتكنولوجيا والتصميم النحيف. توفر الكونسول الوسطي المريح وضعًا مثاليًا للسائق والراكب الأمامي، حيث تجمع بين الراحة والفخامة مع اللمسات النهائية شديدة اللمعان.

يوفر الكونسول الوسطي مساحة تخزين داخلية، وحوامل أكواب، بالإضافة إلى مقابض للتبديل وزر بدء التشغيل وعدد لا يحصى من أدوات التحكم الأخرى.

خلف المقاعد الأمامية، يحتوي مسند الرأس الرقيق على علاقة مدمجة، وهي ملائمة لتعليق الملابس وحقائب اليد لتوفير الراحة

تأتي قاعدة LX مع مقاعد قماشية منسوجة باللون الأسود Saturn، وعجلة قيادة متداخلة وإمالة، ومقعد السائق القابل للضبط يدويًا في ستة اتجاهات، ومقعد الراكب الأمامي القابل للتعديل يدويًا في أربعة اتجاهات، والمقاعد الأمامية المدفأة والمقاعد الخلفية المنقسمة بنسبة 60/40.

يتميز EX بجلد SynTex مثقب من الجلد الصناعي بلون Saturn Black أو Misty Gray، ومقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً في 10 اتجاهات مع دعم قطني كهربائي في اتجاهين، وعجلة قيادة مغلفة بالجلد مُدفأة.

تتميز موديلات X-Line و X-Pro Prestige بجلد SynTex المثقب مع خياطة باللون الأسود Saturn أو Sage Green. تحل طرازي SX Prestige محل الخيار الأخضر باللون القرمزي.

تتميز طرازي SX Prestige X-Pro بمقاعد أمامية جيدة التهوية ومقابض أبواب داخلية من الساتان ومقعد

راكب أمامي قابل للتعديل كهربائياً بثماني اتجاهات.

دواسات الألومنيوم قياسية في طرازي X-Pro و Prestige X-Pro.

نظام المعلومات والترفيه كيا سبورتاج 2023

شاشة عدادات رقمية مقاس 12.2 بوصة

شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات أو 12.3 بوصة

أندرويد أوتو

أبل كاربلاي

بلوثوث

ستة مكبرات صوت أو نظام صوت Harman Kardon ثماني مكبرات صوت 400 فولت.

منفذين أو ثلاثة منافذ USB

شاحن لاسلكي

الدخول عن بعد بدون مفتاح

تكييف هواء يدوي أو أوتوماتيكي ثنائي المنطقة

إضاءة داخلية LED

مفتاح ذكي

التشغيل بضغطة زر

التشغيل عن بعد

التشغيل عن بعد تغطية الضمان والصيانة لكيا سبورتاج 2023

ضمان محدود لمدة 5 سنوات أو 60.000 ميل.

ضمان مجموعة نقل الحركة 10 سنوات أو 100،000 ميل.

5 سنوات أو 60.000 ميل من المساعدة على الطريق.

ضمان مضاد للثقب لمدة 5 سنوات أو 100،000 ميل.

اسعار كيا سبورتاج 2023 بالأسواق السعودية