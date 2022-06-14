وحش الموسم الفخم .. اهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS

اهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 ،قامت شركة تويوتا بالإعلان عن مواصفات السيارة الجديدة الخاصة بعام 2023، حيث أنها من السيارات ذات التصنيف الرياضي، بعجلاتها تتميز بأنها ذات الدفع الرباعي، وقد تم الإعلان عن أنها سوف تطرح في الأسواق في نهاية العام الحالي، وهي تتمتع بحة عالية، والعديد من المواصفات التي لا مثيل لها، وهذا ما يجعلها من أفضل السيارات المعروضة لهذا العام، لذلك لا تتردد في الحصول عليها فهي تناسب الجميع.

اهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

بينت الشركة أن السيارة تم دعمها بأفضل المحركات، وهو محرك الغاز الذي تبلغ سعته 2.0 لتر.

وهذا يولد قوة تبلغ 169 حصان، ويبلغ العزم الخاص بالدوران للسيارة 131 رطل، كما أنها تعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي وهو متغير.

كما أن تصميمها رائع للغاية من الخارج، وهي مكونة بشكل دقيق وتصميم رائع.

وهي تعتبر من السيارات الرياضية المناسبة لعشاق الرياضة، كما أنها تحتوي على مصابيح أمامية تعمل بتصميم غاضب يمكنك من زيادة القوة والعزم.

وهي سهلة الحركة، أنها تتميز بوجود أنظمة دفع رباعي، وهذا يتوفر بالسيارة.

وقد تم تصميمها بشكل رائع للغاية جعلها تخطف أنظار الجميع من أول وهلة.

لذلك فهي تتمتع بدرجة كفاءة عالية، كما أنها تحتوي على العديد من مواصفات الأمان التي تجعلك تتجنب الحوادث

كما أنها توفر جميع الاحتياجات الخاصة بالمستخدمين، وهذا ما يجعل عملية القيادة سهلة للجميع.

وهذا يجعلك تتحكم في السيارة بشكل مميز للغاية، كما أنها تحتوي على أفضل المميزات الرائعة التي تجعلها تتحمل السير على جميع الطرق الوعرة.

وهي ثابتة للغاية بسبب أنظمة الدفع والرفع التي توجد فيها، وتجعلها مميزة، ومناسبة للجميع .

سعر السيارة تويوتا كورولا كروس 2023