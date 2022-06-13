نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر مفأجاة بـ15 الف ريال بيع سيارات مستعملة في السعودية افضل انواع السيارات مواصفات واسعار تنافسيه في المقال التالي
عمر شويل - جدة بسعر 15 الف ريال بيع سيارات مستعملة في السعودية يبحث الكثير من الراغبين في شراء سيارة عن أفضل سيارات مستعملة في السعودية ولذلك نكتب لكم هذا المقال ونقدم حزمة من أفضل السيارات المتوفرة في السوق السعودية للسيارات المستعملة، والسيارات المستعملة هي الأكثر بحثًا وتداولًا في الفترة الحالية فالوضع الاقتصادي في كل البلاد صعب والغلاء متفشي في كل المناطق والسيارات أصبح يتم تقديمها بأسعار فوق المعقول وكانت السيارات المستعملة الملجأ المثالي لكل المشترين والتي تناسب إمكانياتهم المادية.
سيارات مستعملة في السعودية
- سيارة تويوتا اف جي 2008
سيارة تويوتا اف جي موديل 2008م متوفرة في مدينة تبوك السعودية بسعر 38 ألف ريال سعودي ومن أبرز مواصفاتها:-
- نوع الوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين.
- لون السيارة الخارجي أبيض.
- السيارة تتكون من خمسة أبواب.
- نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.
2. سيارة رينو سافران 2014
أما سيارة رينو سافران موديل 2014م في أحد أشهر السيارات اليابانية والسيارة متوفرة في مدينة القصيم – بريدة بسعر يصل إلى 15 ألف ريال سعودي والتواصل على رقم 0547117988 وتتميز بالإمكانيات التالية:-
- لون السيارة الخارجي أسود.
- تتكون من أربعة أبواب.
- تعمل بوقود البنزين.
- نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.
3. سيارة تويوتا برادو 2019
من أفضل سيارات تويوتا اليابانية هي سيارات تويوتا برادو وتم إصدار هذه السيارة في عام 2019م ومتوفرة في القصيم بالمواصفات التالية:-
- سعر بيع السيارة يبلغ 128 ألف ريال سعودي.
- التواصل على رقم 0530248828 واتس آب فقط.
- المكان المتوفرة فيه السيارة هو مدينة القصيم.
- لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من خمسة أبواب.
- نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي يتكون من ثمان سرعات.
4. سيارة فورد اكسبيدشن 2012
تم إصدار هذه السيارة في عام 2012م ومتوفرة في مدينة الخبر والدمام بسعر يصل إلى 35 ألف ريال سعودي ومن أبرز مواصفات السيارة ما يلي:-
- السيارة تتكون من خمسة أبواب ولونها أبيض.
- نوع الوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين.
- تتكون السيارة من سبع مقاعد ويمكنها السير على الأراضي الوعرة.
- ثبات السيارة قوي عند السرعات العالية.
- ناقل الحركة نوعه أوتوماتيكي يتكون من عدة سرعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسعر مفأجاة بـ15 الف ريال بيع سيارات مستعملة في السعودية افضل انواع السيارات مواصفات واسعار تنافسيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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