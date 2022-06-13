مواصفات سيارة توسان 2023 وسعرها وأبرز مميزات Hyundai Tucson

تعتبر سيارة هيونداي توسان من أشهر السيارات داخل السوق المصري، فهذه السيارات تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية التي لديها أكثر من استخدام، حيث يتواجد أكثر من فئة لهذه السيارة، وبعد أن أعلنت الشركة المسئولة عن تصنيعها بإصدار موديل جديد لها، فوجدنا أن هناك تهافت واضح لشرائها، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كافة المعلومات التي تخص سيارة توسان 2023 داخل هذا المقال.

سيارة توسان 2023

إليكم أبرز مواصفات ومزايا سيارة توسان موديل 2023 بهذا الشكل الآتي ذكره:

لدى سيارة هيونداي توسان جنوط رياضية، فهذه الجنوط تتراوح ما بين 16 بوصة إلى 19 بوصة.

ويصل طول هذه السيارة إلى 4500 ملم، بينما يبلغ عرضها حوالي 1865 ملم، وارتفاعها يقدر بحوالي 1650 ملم.

وتتميز تلك السيارة بقاعدة عجلات يقدر طولها 2680 ملم، وسعة تخزين سيارة توسان يقدر بحوالي 503 لتر، وسعة خزان الوقود تقدر بحوالي 54 لتر.

وتتمتع تلك السيارة بتقنية مصابيح مميزة، حيث لديها تقنية LED، كما تتمتع بتصميم انسيابي للواجهة الأمامية.

ولدى سيارة توسان محرك دفع رباعي، حيث تصل سعة ذلك المحرك إلى حوالي 1600 سي سي، وتقدر قوته بحوالي 180 حصانًا.

بينما نجد أن عزم محرك سيارة توسان يقدر بحوالي 265 نويتن/متر، ولديها 7 سرعات أوتوماتيكية.

أسعار سيارة هيونداي توسان 2023 داخل مصر

إليكم سعر كل فئة من سيارة توسان بهذا الشكل الآتي ذكره:

يصل سعر الفئة الأولى إلى حوالي 475 ألف جنيه مصري.

بينما يقدر سعر الفئة الثانية من سيارة توسان بحوالي 505 ألف جنيه مصري.

ويبلغ سعر سيارة توسان الفئة الثالثة داخل مصر حوالي 540 ألف جنيه مصري.

ويصل سعر الفئة الرابعة من هذه السيارة إلى حوالي 595 ألف جنيه مصري.

ويقدر سعر الفئة الخامسة من سيارة توسان بحوالي 635 ألف جنيه مصري.

إلى هنا نكون قد اكتفينا بالقدر الكافي من المعلومات التي تدار حول سيارة توسان 2023، حيث لاحظنا أن هذه السيارة تتمتع بالكثير من الكامليات والخصائص المطورة والعالية في الجودة، وهذا ما جعل الناس تتهافت لشرائها والبحث عنها، وهذا ما جعلها من أفضل السيارات وأشهرها داخل السوق المصري بالتحديد.