نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط بـ700 ريال سيارات تويوتا كورولا 2022 احدث موديل مواصفاتها خارقه من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات في المقال التالي

تقسيط بـ700 ريال سيارات تويوتا كورولا 2022 احدث موديل يبحث الكثير من المواطنين ومحبين السيارات في المملكة العربية السعودية على محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي عن ما تتمتع به من مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 الجديدة بشكل كلي، حيث أن الشركة اليابانية من أحد الشركات الكبيرة المتخصصة في صناعة السيارات بالعالم، وقد كشفت عن الإصدار الجديد عن سيارة كورولا بأخر عام 2021 بالأسواق الخليجية بشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص، وكشفت معارض عبد اللطيف جميل عن أهم عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 وهذا ما نتعرف عليه اليوم وما يتوفر بالسيارة من مواصفات. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 تتوفر السيارة سيدان عملية بخيارين المحرك الأول متوفر بثلاث أسطوانات ذات سعة 1.5 لتر ينتج عنه قوة تصل حتى 119 حصان، ومتوفرة بدفع أمامي للعجلات وبها ناقل حركة أتوماتيك.

المحرك الثاني متوفر بمحرك بأربع اسطوانات ذات سعة 2 لتر، ينتج عنها قوة تبلغ نحو 168 حصان ومتاحة بدفع أمامي للعجلات وبها ناقل حركة أتوماتيك.

تستهلك وقود بمقدار 19.6 كم لكل لتر.

السيارة مزودة بمجموعة متنوعة من خواص الأمن والسلامة القياسية التي تم تصميمها لتمنح السائق الثقة الكبيرة للقيام على الطرق المختلف.

تحتوي على مقاعد مريحة للغايه للركاب والسائق.

تحتوي على تحذير مغادرة المسار، يوجد بها كاميرا للرؤية الخلفية.

يوجد بها نظام الحماية من السرقة، تدعم وجود تثبيت السرعة التكيفي، ومزودة بمصابيح أمامية أتوماتيك بشعاع عالي.

تصميم السيارة الخارجي له تفاصيل بسيطة راقية مزودة بشبك أمامي وبالأسفل.

تحتوي على مرايا جانبية كهربائية وبها كشافات ضباب على شكل حرف l.

مزودة بعجلات ذات مقاس 15 أو 16 أو 17 إنش، وبها مصابيح نهارية. عروض تقسيط عبد اللطيف جميل سيارة تويوتا كورولا 2022 أتاحت شركة عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 على مدار 60 شهر حوالي 5 سنوات.

تبلغ قيمة الأقساط الشهرية نحو 700 ريال سعودي، ويبلغ قيمة الدفعة الأولى نحو 42,245 ريال سعودي.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة للسيارة نحو 36,468 ريال سعودي.

النسبة السنوية للسيارة تبلغ نحو 18% وتبلغ مصاريف الإصدار 460 ريال، والضريبة الإجمالية المضافة 13,845 ريال، على

أن يكون السعر الإجمالي للسيارة 126,133 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تقسيط بـ700 ريال سيارات تويوتا كورولا 2022 احدث موديل مواصفاتها خارقه من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقسيط بـ700 ريال سيارات تويوتا كورولا 2022 احدث موديل مواصفاتها خارقه من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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