الوحش الرياضي وصل «تويوتا هايلكس» باسعار ومواصفات وامكانيات جبارة في الاسواق صاحبة الطرق السريعه

الوحش الرياضي وصل «تويوتا هايلكس» باسعار ومواصفات وامكانيات جبارة كشفت أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية عن وصول سيارة تويوتا هايلكس 2022 بجميع موديلاتها وفئاتها وألوانها بأسعار مناسبة، وتعد سيارة تويوتا هايلوكس من أشهر سيارات تويوتا التي تم تقديمها في هذا العام وتتمتع بإمكانيات متطورة ومميزات خارقة والتي جعلت من السيارة فرصة عظيمة يتهاتف عليها الكثير من الراغبين في شراء سيارة وتتمتع السيارة بالكثير من وسائل الترفيه والتكنولوجيا المتطورة وكذلك حزمة كبيرة من وسائل الحماية والأمان.

إمكانيات ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022

المقصورة الداخلية واسعة وتتكون من خمس مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر والقماش الغير قابل للاتساخ.

السيارة مزودة بشاشة وسائطية تعرض المعلومات والترفيه وتعمل باللمس مقاسها 8 إنش ويمكن اتصالها بالهواتف الذكية.

تدعم السيارة خاصية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي كما تدعم خاصية الدخول الذكي والنقر على زر لتشغيل وإيقاف السيارة.

مزودة من الداخل بثلاجة للتبريد ووحدات إضاءة داخلية كما أن المقاعد الأمامية تختلف في تصميمها عن المقاعد الخلفية.

عجلة قيادة السيارة متعددة المهام ونظام التكييف يعمل أوتوماتيكيًا والسيارة مزودة بفتحة تكييف من الخلف.

أنواع محركات سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2022

محرك من النوع ديزل سعته تبلغ 2400 سي سي وتتكون من أربع أسطوانات وعدد أحصنته تبلغ 147 حصان وأقصى عزم دوران قصد تصل إليه السيارة 400 نيوتن لكل متر.

بينما المحرك الثاني سعته تبلغ 2700 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات ويقترن بفتيس أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات وآخر يدوي من خمس سرعات.

أما النوع الثالث من المحرك فسعته تبلغ 4000 سي سي ويتكون من ست أسطوانات وعدد أحصنته 235 حصان وأقصى عزم دوران للمتوفور 376 نيوتن لكل متر وناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات.

الألوان المتوفرة من تويوتا هايلوكس موديل 2022

يتوفر من السيارة الكثير من الألوان في السوق السعودية ومن بينها ما يلي:-

الأسود المعدني.

الفضي اللامع.

الأبيض السوبر.

البرونز الميتاليك.

الأحمر القرمزي.

المعدني الفضي.

الأبيض المعدني.

سعر تويوتا هايلوكس موديل 2022 في السعودية

في سوق المملكة العربية السعودية للسيارات تتوفر السيارة بفئاتها المختلفة حيث تتراوح أسعار الفئات القياسية من السيارة بين 80 إلى 88 ألف ريال سعودي وتصل في فئاتها الأعلى تجهيزًا إلى 168 ألف ريال سعودي.