الفخامة الصينية.. السيارة الرياضية الجبارة ايولوس A30 وحش الطرق الوعرة بمواصفات واسعار خيالية

الفخامة الصينية.. السيارة الرياضية الجبارة ايولوس ، تعتبر سيارة ايولوس من بين فئات السيارات الرياضية الصينية التي قد تم الإعلان عنها من خلال الوكيل المحلي الرسمي للعلامة التجارية دونج فينج، تأتي هذه السيارة من بين أنواع سيارات سيدان المدمجة ومتوفرة بمجموعة كبيرة من المواصفات القياسية وأهم المزايا التي تجعل الكثير ينجذب لشرائها، منها احتوائها على محرك قوي ومن السيارات الموفرة للغاية في استهلاك الوقود والتجهيزات الداخلية عالية الجودة، وسوف نعرض عليكم بالسطور القادمة ما تتمتع به السيارة من مواصفات ومميزات فائقة.

الفخامة الصينية.. السيارة الرياضية الجبارة ايولوس

السيارة تدعم العمل عن طريق محرك رباعي الاسطوانات ذات سعة 1500 سي سي من النوع التربو.

ينتج عنه قوة تصل نحو 150 حصان وذات عزم دوران 230 نيوتن لكل متر.

من أبرز مواصفات السيارة المتميزة أنها لا تستهلك كمية كبيرة من الوقود، حيث أنها تقوم باستهلاك نحو 6.4 لتر بنزين للقيام بقطع مسافة قد تصل نحو 100 كيلو متر.

السيارة مزودة بناقل حركة أتوماتيك كما أنه يعمل بحوال 6 سرعات مختلفة.

أما بالنسبة لوسائل الأمن والسلامة فالسيارة مزودة بأربع وسائد هوائية من أجل توفير الحماية الكلية للسائق والركاب من التعرض للاصطدام.

يوجد بالسيارة نظام الفرامل المانع للانزلاق، ويوجد بها نظام الثبات الإلكتروني.

تحتوي على تقنية مساعدة الجر، وتضم نظام يقوم بقياس الضغط داخل إطارات السيارة.

تحتوي على نظام يقوم بتثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال.

أهم مزايا سيارة ايولوس

يوجد بالسيارة الكثير من التجهيزات الراقية ويوجد بها فتحة سقف بانورامية.

من الممكن الدخول للسيارة دون استخدام مفتاح وتشغيلها عن بعد.

يوجد بها العديد من ميزات تشغيل المحرك من خلال البصمة.

تتسم باحتوائها على نظام إضاءة بجودة عالية حيث أن المصابيح تعمل بتقنية الليد.

يوجد بها كاميرا خلفية، وتتمكن أيضًا من تعديل وضعية مقعد السيارة بشكل كهربائي في الكثير من الاتجاهات.

المقاعد الموجودة بالسيارة مصنعة من أجود أنواع الجلود الراقية وتمنحك رائحة ذكية وممتعة على الركاب خلال الرحلة.

ايولوس

يبدأ سعر السيارة في الأسواق السعودية للفئة الأولى نحو 57.300 ريال سعودي، أما بالنسبة لسعر الفئة الثانية متاحة بسعر 64,300 ريال سعودي.