أسطورة القوي والأناقة سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة بمواصفات رياضية مميزة وسعرها المذهلة بالسعودية

تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة بمواصفات داخلية وخارجية وتعتبر تويوتا لاند كروزر 2022 GXR-2 من السيارات التي تبرز لأنها تجمع بين الفخامة والأناقة والمظهر الرياضي والقوي والأنيق، بالإضافة إلى كونها سيارة موثوقة بتصميم رياضي لأنها تتمتع بكل الأمان، وميزات الأمان التي يحتاجها السائق.هي سيارة فاخرة وقوية نظرًا لمواصفاتها الأساسية من حيث المقاومة والتطبيق العملي والصلابة، فضلاً عن المواصفات الميكانيكية والتصميم الرياضي تساعد هذه السيارة اليابانية السائق في التغلب على جميع تحديات الطريق بسبب تصميمها الهائل الذي يسمح لها بالتعامل مع جميع التضاريس

مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022

تحتوي السيارة على مجموعة واسعة من التقنيات والمواصفات عالية الجودة التي تضعها على رأس قائمة السيارات في العالم العربي وخارجه، وهناك يمكن للمرء أن يجد سيارة تمتلك هذه التقنيات والمواصفات:

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

بالإضافة إلى ذلك يتلقى دفعة كاملة.

لديها محرك قوي سعة 3.5 لتر مع 6 سلندرات مخصصة لتوليد الطاقة في سيارة بقوة 409 حصان.

علاوة على ذلك تم تجهيز السيارة بمحرك أساسي وناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات مختلفة.

علاوة على ذلك تم تجهيز السيارة بأنظمة WiFi وستة مكبرات صوت عالية الجودة.

وهو أيضًا مسؤول عن تقنية Bluetooth ومجموعة متنوعة من عمليات التحويل المضمنة الفريدة الأخرى.

يوجد توصيلات USB ومشغل أقراص مضغوطة في السيارة.

السيارة مجهزة أيضًا بـ Apple Car و Android Car.

الخصائص الأمنية تويوتا لاند كروزر 2022

السيارة مزودة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) وكذلك مساعد المكابح (BA).

مع نظام المساعدة على المنحدر ومن خلال المستشعرات الأمامية والخلفية تم تصميم السيارة للقيادة على الطرق الوعرة.

تم تجهيز المقاعد بأنظمة ISOFIX للحفاظ على مقاعد الأطفال آمنة ومأمونة.

السيارة مزودة بنظام إنذار ضد السرقة يشتمل على قفل افتراضي وقفل باب أوتوماتيكي مع إمكانية فتح قفل الباب الأوتوماتيكي فور حدوث تصادم.

تحتوي السيارة على نظام VSC الذي يتحكم في ثباتها على أنواع الطرق المختلفة بالإضافة إلى نظام يراقب ضغط الإطارات للحفاظ على ثبات السيارة.

اسعار تويوتا لاند كروزر 2022