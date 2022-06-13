احصل على سيارة تويوتا الآن..ب 6000 فقط أحصل على سيارة تويوتا مستعمله بحاله جيدة بمواصفات عالميه ومميزات جبارة

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ب 6000 فقط أحصل على سيارة تويوتا مستعمله بحاله جيدة بمواصفات عالميه ومميزات جبارة، يوجد في المملكة العربية السيارات بأسعار خيالية لذلك يمكنكم شرائها، فهي ذات موديلات رائعة ومناسبة لجميع الأشخاص، فهي لا تحتاج إلى خبرة للتعامل معها، كما أنها سهلة في الاستخدام، ولا تستهلك كميات كبيرة من الوقود، والسيارات التي يتم توفيرها في السعودية المستعملة، حالتها كلها جيدة للغاية، وهي غير مستهلكة بشكل كبير، حيث تم فحصها واثبات أنها جيدة.
ب 6000 فقط أحصل على سيارة تويوتا مستعمله
سوف نقدم لكم أكثر من سيارة من سيارة تويوتا مستعمله بحاله جيده
سيارة تويوتا كورولا 2010
تتميز تلك السيارة موديل 2010 بأسعار مناسبة ومواصفات رائعة، وهي كما يلي:
- محرك السيارة مميز للغاية، وتبلغ سعته 1,8 لتر، وتبلغ سعته أربعة سلندر، كما أن القوة الخاصة به تبلغ 132 حصان.
- السيارة تحتوي على ناقل حركة يعمل بشكل يدوي ,آخر يعمل بشكل أوتوماتيكي.
- المحرك يملك تسارع قوي للغاية وهو يبلغ ستة آلاف في كل دورة يتم في الدقيقة.
- سعر السيارة يبلغ 10 آلاف ريال سعودي.
سيارة تويوتا كورولا 2009
تتميز سيارة تويوتا كورولا بمميزات رائعة بالرغم من أن الموديل الخاص بها ليس حديث ـ، في حالتها رائعة للغاية، وهي كما يلي:
- محرك السيارة تبلغ السعة الخاصة به من 1300 إلى 1600 سي سي، والقوة الخاصة به تبلغ 110 حصان، وهي تصل إلى 122.
- السيارة مصنوعة من أفضل الخامات المتينة التي تجعلها تدوم معك عمرا طويلا، وهي غير مستهلكة.
- طول السيارة يبلغ 4,540 كتر، والعرض الخاص بها يبلغ 1.794 متر، وارتفاعها يبلغ 1,446 متر.
- تحتوي السيارة على ناقل للحركة يعمل بخمس سرعات مانيوال، يعمل بشكل مميز.
- يبلغ سعر السيارة 10 آلاف ريال سعودي.
سيارة تويوتا كامري 2003
مواصفات السيارة رائعة، وتناسب الاستهلاك العادي، ومن أهم مواصفاتها ما يلي:
- يوجد بالسيارة محرك رائع للغاية يوجد به محرك ذكي الصمام المتغير.
- يوجد بالسيارة مقود متحرك يعمل بشكل آلي ونوافذها تعمل بالكهرباء.
- سعة محرك السيارة يتكون من اربعه من الاسطوانات تبلغ السعة الخاص بها 2400 سي سي.
- ناقل الحركة الخاص بالسيارة يعمل بطريقة أوتوماتيكية.
- يبلغ سعر السيارة في المملكة العربية السعودية 6000 ريال سعودي، وحالتها جيدة جدًا.
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