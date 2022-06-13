نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاهو مستعمل موديلات متنوعة للبيع في السعودية بحد رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة تاهو مستعمل موديلات متنوعة للبيع في السعودية بحد رخيص، تتوفر بالرياض للبيع سيارة شيفروليه تاهو مستعمل فئة ltz موديل 2008 بدون دبل ممشاها 267 ألف كيلو متر، محركات وماكينة علي الشرط فقط الرفرف الايسر الخلفي والشنطة يحتاجان إلى سمكرة، محرك 8 سلندر سعة 5300 سي سي والجير أوتوماتيك. تتميز بمصابيح LED، مدخل AUX/USB، بلوتوث، ABS، سنترلوك، أكياس هوائية، مرايا كهربائية، شاشة لمس تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، نظام ملاحة، مثبت سرعة، مكيف أوتوماتيك، كاميرا خلفية، مقاعد جلد مع إمكانية تدفئة المقاعد. وصل أعلى سوم إلى 20 ألف ريال.

تاهو مستعمل للبيع بحد رخيص

تتوفر بالرياض للبيع شيفروليه تاهو مستعمل 2011 فئة lt ممشاها 265 ألف كيلو متر، السيارة لديها نفس مواصفات المحرك والجير الموجودان في السيارة السابقة، يوجد رش في رفرف يسار أمامي مع باب السائق. تتميز بمقاعد جلد، إنذار لمنع السرقة، كاشف تصادم، Cupholders، مقاعد خلفية قابلة للطي، الصدام الأمامي والخلفي + مقابض الأبواب + المرايا جميعها لديها نفس لون السيارة، مرايا الباب إلكترونية، تحكم في أوامر صوت عن طريق عجلة القيادة، مراّة تعتيم أوتوماتيكية، مكيف أوتوماتيك. الماكينة والجير علي الشرط والسيارة بدون دبل ووصل أعلى سوم عليها إلى 26 ألف ريال.

تتوفر بالرياض للبيع تاهو lt مستعمل موديل 2010 تخطى ممشاها المئتين وسبعين ألف بنفس مواصفات المحرك السابق، البودي وكالة باستثناء رش تجميلي بباب السائق + الرفرف الامامي الايسر بالاضافة إلى الكبوت والصدام الأمامي، تم تغيير الكفرات وعمل صيانة شاملة تكلفت عشرة آلاف ريال. تتميز بإمكانية الدخول والتشغيل بدون مفتاح، نظام تنبيه حركة المرور الخلفية، شاشة لمس ملونة قياس 10.2 إنش، جنوط قياس 18 إنش، كاميرا الرؤية الخلفية HD، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد جانبية، ميزة ، نظام التحكم بنزول المنحدرات، مثبت سرعه وفتحة سقف، أضواء LED نهارية، تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، نظام المساعدة على الركن الأمامي والخلفي. المحركات على الشرط ووصل أعلى سوم إلى 34 ألف ريال حتى الآن.

شيفروليه تاهو للبيع في السعودية

تتوفر أيضاً بمدينة الرياض للبيع سيارة تاهو lt موديل 2012 مستعملة مشت 268 ألف كيلو متر، تتميز بحساسات ركن ومساعد اصطفاف، كاميرا خلفية، جنوط، نظام تثبيت سرعة، دخول السيارة بالريموت، تشغيل ذكي للمحرك، عجلة قيادة متعددة الأغراض، إمكانية تشغيل السيارة عن بعد، مكيف متعدد المناطق، صندوق خلفي كهربائي ، إكسسوارات كروم، حساس لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، نظام المساعدة في المرتفعات، مقاعد جلد وداخلية نظيفة. السيارة بحالة الوكالة والمحركات ممتازة والسوم وصل إلى 49 ألف ريال.