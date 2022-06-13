السيارة الوحش…مواصفات تويوتا تندرا 2022 Toyota Tundra المذهلة

تعتبر سيارة تويوتا تندرا 2022 Toyota Tundra شاحنة جيدة توفر محركين قويين أحدهما هجين وكلاهما يشعر بالقدرة في أي حالة قيادة تقريبًا، بما في ذلك السحب. تسير التندرا بسلاسة وتتميز بتصميم داخلي جيد البناء، المقاعد فسيحة وتوفر دعمًا جيدًا، والميزات التقنية سهلة الاستخدام، وتوفر كابينة CrewMax مساحة كبيرة للأرجل للركاب الخلفيي ، ولكن الضربة الحقيقية الوحيدة ضد التندرا هي أنها لا تستطيع سحب مثل معظم الشاحنات كاملة الحجم المنافسين.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 Toyota Tundra

تويوتا تندرا هي السيارة الأولى في هذا الخط منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وقد تم تصميمها من الداخل إلى الخارج بمقصورة فسيحة وجذابة ، وتوفر وسائل الراحة والترفيه للسائق والركاب. تم تصميم نظام المعلومات والترفيه من قبل Toyota Connection Technology ، مما يزيد من تألق مواصفات تندرا 2022 ويواجه المنافسة في السوق.

سيارة تويوتا تندرا 2022 من الداخل

في طرازي Double Cab و CrewMax ، يمكن أن تستوعب Toyota Tundra ما يصل إلى خمسة أشخاص. في كلا الطرازين ، تكون المقاعد الأمامية فسيحة ومريحة ، بينما توفر المقاعد الخلفية مساحة كبيرة للرأس. يمكن للبالغين الجلوس في الجزء الخلفي من أي من المقصورتين أو كليهما ، على الرغم من أهمية مساحة الأرجل. جودة فورد F-150 أو رام 1500 ، لكنها على قدم المساواة مع بقية الفئات. تتميز الدرجات الدنيا بمزيج من البلاستيك الصلب والمواد عالية الجودة ، بينما تتمتع الطبقات العليا بالكثير من الأسطح ذات الملمس الناعم.

المواصفات الميكانيكية سيارة تويوتا تندرا 2022