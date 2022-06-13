السيارة الوحش…مواصفات تويوتا تندرا 2022 Toyota Tundra المذهلة

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تعتبر سيارة تويوتا تندرا 2022 Toyota Tundra شاحنة جيدة توفر محركين قويين أحدهما هجين وكلاهما يشعر بالقدرة في أي حالة قيادة تقريبًا، بما في ذلك السحب. تسير التندرا بسلاسة وتتميز بتصميم داخلي جيد البناء، المقاعد فسيحة وتوفر دعمًا جيدًا، والميزات التقنية سهلة الاستخدام، وتوفر كابينة CrewMax مساحة كبيرة للأرجل للركاب الخلفيي ، ولكن الضربة الحقيقية الوحيدة ضد التندرا هي أنها لا تستطيع سحب مثل معظم الشاحنات كاملة الحجم المنافسين.
مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 Toyota Tundra
تويوتا تندرا هي السيارة الأولى في هذا الخط منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وقد تم تصميمها من الداخل إلى الخارج بمقصورة فسيحة وجذابة ، وتوفر وسائل الراحة والترفيه للسائق والركاب. تم تصميم نظام المعلومات والترفيه من قبل Toyota Connection Technology ، مما يزيد من تألق مواصفات تندرا 2022 ويواجه المنافسة في السوق.
سيارة تويوتا تندرا 2022 من الداخل
في طرازي Double Cab و CrewMax ، يمكن أن تستوعب Toyota Tundra ما يصل إلى خمسة أشخاص. في كلا الطرازين ، تكون المقاعد الأمامية فسيحة ومريحة ، بينما توفر المقاعد الخلفية مساحة كبيرة للرأس. يمكن للبالغين الجلوس في الجزء الخلفي من أي من المقصورتين أو كليهما ، على الرغم من أهمية مساحة الأرجل. جودة فورد F-150 أو رام 1500 ، لكنها على قدم المساواة مع بقية الفئات. تتميز الدرجات الدنيا بمزيج من البلاستيك الصلب والمواد عالية الجودة ، بينما تتمتع الطبقات العليا بالكثير من الأسطح ذات الملمس الناعم.
المواصفات الميكانيكية سيارة تويوتا تندرا 2022
- يعمل المحرك الكهربائي ببطارية تبلغ قدرتها 1.87 كيلوواط / ساعة (NiMH) موجودة خلف المقاعد الخلفية.
- يوجد ناقل الحركة الأوتوماتيكي وهو ست سرعات
- في جميع الطرز ، يتوفر الدفع المتسلسل والإرسال الدائم.
- نجد أن شكل الشبكة الأمامية وكذلك تصميم العجلة يكون مختلف، على سبيل المثال، تحصل Tundra TRD Pro على شبكة سوداء مناسبة للتضاريس الوعرة.
- سيتم تثبيت نوعين مألوفين من الكابينة على قاعدتي عجلات: Crew Cab ، مع بابين خلفيين صغيرين ، وكابينة CrewMax بأربعة أبواب.
- يمكن تزويد الكابينة المزدوجة بصندوق شحن متوسط بطول 1.9 متر أو صندوق 2.4 متر ، بينما سيتم تجهيز كابينة CrewMax بصندوق قصير 1.6 متر أو 2.4 متر وسرير شحن متوسط.
- لا تتوفر الإصدارات الهجينة مع السرير الطويل الإضافي.
- تتميز تندرا الجديدة بمحرك V6 مزدوج التوربو بقوة 389 حصانًا ، بالإضافة إلى محرك هجين بقوة 437 حصانًا مقترنًا بمحرك كهربائي V6 مزدوج التوربو ، وكلاهما يتزاوج مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات. مثل كل من هذه التندرا ، وكلاهما يشعر بالحيوية بأي سرعة مع تسارع جيد وقوة كبيرة للجمع على الطريق السريع وعمليات الانتقال ، لكن الهجين يوفر مزيدًا من الجر.
- ست أسطوانات ، توربو ، 3500 سم مكعب ، 389 حصان و 479 رطل قدم من عزم الدوران
- ست أسطوانات، توربو، 3500 سم مكعب + محرك كهربائي ، 437 حصان و 583 رطل قدم من عزم الدوران.
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