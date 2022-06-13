“التصميم الفخم” سيارة هيونداى النترا 2022 وإمكانياتها ومميزاتها تعرف عليها

يتساءل العديد من عشاق السيارة عن سيارة سيارة هيونداى النترا 2022 وإمكانياتها ومميزاتها والتي تم طرحها إلى الأسواق مؤخراً، وهي واحدة من السيارات شائعة الانتشار في مصر والوطن العربي بسبب تصميمها الفخم ومميزاتها المتعددة التي تضمن لك رحلة قيادة ممتعة للغاية ومن خلال مقال اليوم سوف نقدم لكم تقرير تفصيلي عن في سطورنا التالية أهم إمكانيات السيارة وأسعارها في السوق المصري عبر موقعنا المميز ثقفني.

إمكانيات سيارة هيونداي النترا 2022

أهم ما يميز سيارة هيونداي النترا 2022 هو امكانياتها الجبارة التي تنافس بها أشهر شركات السيارات حول العالم.

السيارة مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات 100 سي سي بقوة 147 حصان وعزم دوران 157 نيوتن لكل متر ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.

تحتوي السيارة من الداخل على شاشة معلومات ذكية تعمل باللمس بمساحة 8 بوصة وتدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

السيارة مزودة باربعة مكبرات صوت ستيريو ومنفذين USB وبلوتوث وراديو عالي الدقة ونظام الدخول عن بعد بدون مفتاح.

السيارة مزودة بنظام تحكم أتوماتيكي في درجة الحرارة ونظام إزالة الضباب وتحتوي ايضاً على نظام الصوت Bose Premium.

تحتوي السيارة على مصابيح LED أمامية وخلفية ومرايا جانبية كهربائية، ومزودة بإطارات مصنوعة من المعدن الخفيف.

السيارة مزودة بعدد من وسائل الأمان مثل الوسائط الهوائية، توزيع اليكتروني للفرامل، فرامل مانعة للانزلاق.

تحتوي على مكيف هواء يدوي ومخارج هواء خلفية، وخاصية التحكم في المقاعد الامامية.

فئات وأسعار سيارة هيونداى النترا 2022

تتوفر سبعة فئات مختلفة من سيارة هيونداى النترا 2022 تمتلك جميعها مجموعة من المميزات القياسية التي تتفوق بها على مثيلاتها من نفس الاصدار فضلاً عن وسائل وأنظمة الأمان المختلفة التي تضمن لكم قيادة أمنة ودرجة عالية من الحماية وتتراوح أسعارها فيما بين 333 ألف جنيه وحتى 503 ألف جنيه ومع الزيادة الأخيرة للأسعار أصبحت أسعارها تتراوح فيما بين 425 ألف جنيه وحتى 595 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر احتواء السيارة على فرامل من النوع ABS وEBD فضلاً عن نظام الثبات الإلكتروني وخاصية متابعة النقاط العمياء ومتابعة ضغط السيارات ومثبت سرعة بالإضافة إلى خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات