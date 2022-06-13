سيارات للبيع مستعملة في السعودية كاش وبالتقسيط

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سيارات ماركة تويوتا وهوندا وهيونداي مستعملة وبمواصفات مثالية وبحالة جيدة للبيع داخل المملكة العربية السعودية بأسعار تتناسب مع دخل المواطن السعودي ذات الدخل المحدود بالإضافة إلى إمكانية التقسيط للسيارة. للبيع سيارة هوندا كونسيرتو مستعملة موديل 2012 تأتي السيارة هوندا كونسيرتو بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 198000 كيلو متر.

السيارة هوندا كونسيرتو موجودة في مدينة الرياض.

اللون الخارجي للسيارة هوندا كونسيرتو أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هوندا كونسيرتو البنزين.

السيارة بها مرايات كهربائية ومكيف وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وفتحة سقف وريموت كنترول.

السيارة هوندا كونسيرتو موديل 2012 مستعملة بسعر 10000 ريال سعودي كما يمكنك تقسيطها بمقدم 4000 ريال سعودي وقسط شهري 3000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة هوندا كونسيرتو عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 00966582412265. سيارة تويوتا ياريس مستعملة للبيع موديل 2007: تأتي السيارة تويوتا ياريس بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 20000 كيلو متر.

السيارة تويوتا ياريس موجودة في مدينة جدة.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا ياريس البنزين.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا ياريس أحمر.

السيارة بها مكيف وفتحة سقف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها نظام ذكي لركن السيارة ونظام التحكم في الطارة ووسائد هوائية للسائق وللركاب.

السيارة تويوتا ياريس موديل 2007 بسعر 7000 ريال سعودي ويمكنك الحصول عليها بالتقسيط بمقدم 2000 ريال سعودي وبقسط شهري 1000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا ياريس عن طريق الإتصال على الأرقام التالية: 595205896 أو 0096695205896. للبيع سيارة هيونداي أكسنت مستعملة موديل 2010 تأتي السيارة هيونداي أكسنت بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 79000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي أكسنت أبيض.

السيارة هيونداي أكسنت موجودة في مدينة عرعر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة بها مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ووسائد هوائية للسائق وللركاب.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وقفل مركزي للأبواب ومدخل يو إس بي.

السيارة بها كشافات ضباب وجنوط وفرش جلد.

السيارة هيونداي أكسنت موديل 2010 مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 0583402945 أو 00966583402945. عمر شويل - جدة سيارات للبيع مستعملة في السعودية كاش وبالتقسيط - ثقفني

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