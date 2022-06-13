“وحش السيارات” مميزات وعيوب سيارة لادا نيفا واسعارها في السعودية

سيارة لادا نيفا هي كما يطلق عليها وحش السيارات، حيث أنها تتمتع بمميزات كثيرة عن غيرها من مثيلاتها، لذلك نرى تزايد كبير في عمليات البحث عنها وعن كل ما يتعلق بها من مميزات وعيوب وأسعارها، بالإضافة إلى أنها تعد واحدة من أهم المنتجات التي تنتجها شركة أوتو فاز بروسيا، وكان أول ظهور لهذه السيارة في عام 1977 وما زالت تحتفظ برونقها ومميزاتها إلى وقتنا الحالي، وتتميز بطابع كلاسيكي يميزها مع بعض التعديلات البسيطة على فترات مختلفة.

مميزات سيارة لادا نيفا

تتميز هذه السيارة بمميزات كثيرة تجعل الكثير يبحث عنها وعن عيوبها ومميزاتها، وتتمثل مميزات هذه السيارة في الآتي:

الهيكل الخارجي للسيارة يعتبر هو نفس النسخة القديمة بعد تعديلها.

تتمتع السيارة بمصدات بلاستيكية مع تعديل الشبك بشكل كبير.

تحتوي على مصابيح تعمل بطريقة الضباب.

لديها عجلات تحتوي على مواد مصنعة من البلاستيك لكي تقاوم الكسر.

الفئة الأولى من هذه السيارة تحتوي على 623 روبل.

وعن الفئة الثانية فهى تحتوي على 7,11,000.

تحتوى أيضا على عتبة لكى تعمل على حماية الهيكل المتواجد بالسيارة.

يتواجد بها جنوط مقاس خمسة عشر إنش.

من أهم الأشياء الموجودة في هذه السيارة ومفضلة لدى الكثير هى حامل الحقائب الخارجي.

توجد عجلات لدى السيارة للسير على الطرقات المتعرجة.

تتميز بحجم كبير جدا.

عيوب السيارة لادا نيفا

يوجد الكثير من الطرق الصعبة الموجودة في كثير من البلاد، لذلك يفضل شراء هذا النوع من السيارات وبالرغم من ذلك يوجد بعض العيوب التي تحتوي عليها السيارة، ومن أبرز عيوبها الآتي:

صالون السيارة الداخلي صغير لا يتحمل عدد كبير من الأفراد.

شكلها الخارجي كما هو ليس يتم له أي تعديل منذ فترات طويلة.

هذه السيارة تحتوي على بابين فقط مما يدعي ركوب الأفراد على الكرسي الخلفي برفع الكرسي الأمامي للركوب.

تحتوي هذه السيارة على حقيبة تخزين صغيرة الحجم.

أسعار السيارة لادا نيفا في السعودية والإمارات

الكثير من المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية والإمارات يبحثون عن أسعار السيارة لادا نيفا، وهذا لأنها تتماشى مع طبيعة المكان فكانت الأسعار كالتالي: