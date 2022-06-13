انت الان تتابع خبر حاجة فخمة وروعة.. اسعار ومواصفات اوبل كورسا موديل 2022 الهاتشباك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تنتمي السيارة “اوبل” كورسا موديل 2022 الى فئة السيارات الهاتشباك ، والتى يقدمها العملاق الالماني ضمن باقة من الموديلات والطرازات المختلفة 2022 داخل السوق المصري ، وتتوافر السيارة عبر فئتين من التجهيزات مع حزمة من التقنيات ووسائل دعم قائد المركبة.

مواصفات السيارة اوبل كورسا موديل 2022

والمميز فى السيارة الجديدة من “اوبل” إنها زودت بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات ، والسيارة يمكنها الإنطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.7 ثانية

وتتوافر السيارة “اوبل” كورسا موديل 2022 فى السوق المصري بباقة مميزة من التجهيزات ، حيث تأتي بفرامل ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع خاصية الثبات الالكتروني، ونظام متابعة ضغط الاطارات، ودعم المكابح، والتعرف على الاشارات المرورية، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

وفيما يتعلق بأسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2022 كالأتي:

الفئة الأولى: اوبل كورسا موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 410 الف جنيه.

الفئة الثانية: اوبل كورسا موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 430 الف جنيه.