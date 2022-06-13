انت الان تتابع خبر لو عايز عربية بفلوس حنينة .. سيارات موديل 2022 بأقل من 230 ألف جنيه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص، على أسعار سيارات موديل 2022، تكون بأقل من 230 ألف جنيه، وسنتعرف في هذا التقرير عن أفضل تلك السيارات والتي يوجد بها بعض الكماليات، ومنها التكييف والأوتوماتيك، والتي تكون على النحو التالي:

سيارات موديل 2022 بأقل من 230 ألف جنيه:

سيارة لادا لارجوس 2020: سعرها: 200,000 جنيه.

بروتون ساجا 2021: سعرها: 205,000 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021: سعرها: 206,500 جنيه.

شيفروليه أوبترا 2022: سعرها: 208,500 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021: سعرها: 214,500 جنيه.

رينو لوجان 2022: سعرها: 215,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا 2022: سعرها: 215,500 جنيه.

سوزوكي سيلاريو 2022: سعرها: 216,900 جنيه.

شيري اريزو 5 2022: سعرها: 217,000 جنيه.

نيسان صني 2022: سعرها: 218,400 جنيه.

شانجان ألسفن 2022: سعرها: 225,000 جنيه.

لادا لارجوس 2020: سعرها: 225,000 جنيه.

سوزوكي سيلاريو 2022: سعرها: 226,900 جنيه.

بي واي دىي: سعرها: 229,500 جنيه.

لادا جرانتا: سعرها: 229,50 جنيه.

وفي سياق متصل، فقد ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بالأسواق مؤخرا بقيمة وصلت إلى 30000 جنيه، سواء على الموديلات الحديثة أو القديمة، وتكون الأسعار على النحو التالي:

أسعار السيارات المستعملة بالأسواق:

دايو لانوس 2004: متوسط سعرها 76,000 جنيه، وأقل سعر 71,000 جنيه، وأعلى سعر 82,000 جنيه

بروتون واجا 2005: متوسط سعرها 76,000 جنيه، وأقل سعر 67,000 جنيه، وأعلى سعر 81,000 جنيه

شيفروليه سبارك 2009: متوسط سعرها 76,000 جنيه، وأقل سعر 71,000 جنيه، وأعلى سعر 81,000 جنيه

هوندا سيفك 1993: متوسط سعرها 77,000 جنيه، وأقل سعر 71,000 جنيه، وأعلى سعر 86,000 جنيه

دايو جوليت 1998: متوسط سعرها 77,000 جنيه، وأقل سعر 76,000 جنيه، وأعلى سعر 79,000 جنيه