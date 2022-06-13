انت الان تتابع خبر احلى SUV فى السوق.. اسعار ومواصفات السيارة بريليانس V6 فى مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت السيارة “بريليانس” V6 موديل 2021 إقبالاً كبيراً فى الفترة الماضية ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ، داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات و هم، DELUXE و GRAND DELUXE، و الفئة الثالثة كاملة التجهيزات FLAGSHIP .

مواصفات السيارة بريليانس V6 فى السوق المصري

ووفقاً لما نشره موقع “موتور وان” فإن السيارة الرائدة “بريليانس” V6 موديل 2021 ، تستمد قوتها من خلال محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصان، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 نقلات.

وفيما يتعلق بعوامل الامان والسلامة فتاتي “بريليانس” V6 فى السوق المصري بباقة مميزة من التجهيزات ، حيث تضم وسائد هوائية AIRBAGS، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مرايات جانبية كهربائية، مع برنامج التوازن الالكتروني ESP، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لمساعدة قائد المركبة على الاصطفاف، ونظام التحذير عند التصادم .

وفيما يتعلق بأسعار السيارة بريليانس V6 موديل 2021

أول فئة: سعر السيارة بريليانس V6 موديل 2021 “اوتوماتيك”ELUXE 2021 بسعر 320,900 جنيه .

ثاني فئة: سعر السيارة بريليانس V6 موديل 2021 “اوتوماتيك”GRAND DELUXE 2021 بسعر 344,900 جنيه .