انت الان تتابع خبر بتصميم جذاب وشكل أنيق.. مواصفات ومميزات نيسان ألتيما 2023 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت شركة “نيسان” النقاب عن سيارتها الجديدة ألتيما موديل 2023 بتعديلات بصرية رياضية وتقنية محسّنة، بما في ذلك شاشة لمس معلومات وترفيه أكبر، والتى تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

كشفت شركة “نيسان” النقاب عن سيارتها الجديدة ألتيما موديل 2023 بتعديلات بصرية رياضية وتقنية محسّنة، بما في ذلك شاشة لمس معلومات وترفيه أكبر، والتى تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

مميزات السيارة الجديدة ألتيما موديل 2023

ومن المقرر ان تتوافر أيقونة “نيسان” الجديدة ، بمحرك سعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات، أو بمحرك VC تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر. الأول ينتج 188 حصان وعزم دوران 244 نيوتن متر أو 182 حصان وعزم دوران 241 نيوتن متر المحرك الأكثر قوة والشاحن التوربيني متوفر فقط في فئة SR VC-Turbo FWD ، حيث ينتج 248 حصان وعزم دوران يبلغ 370 نيوتن متر