نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات عائلية مستعملة في السعودية أقل من ١٠ ألاف ريال لتبدأ بـ٣٥٠٠ ريال تسع أكثر من ٥ أفراد في المقال التالي

سيارات عائلية مستعملة في السعودية، من أكثر السيارات طلباً في المملكة السعودية هي السيارات ذات الحجم الكبير التي تسيع أفراد عائلة كبيرة مكونة من 5 أفراد أو أكثر، أيضا لا بد أن تكون مريحة للعائلات والشباب والأطفال ومريحة أيضا للأرجل خاصة في المقاعد الخلفية وأن تكون الشنطة الخلفية للتخزين كبيرة لتسيع أكبر كم من الأمتعة للرحلات أو للسفر، نقدم مجموعة واسعة من السيارات المستعملة العائلية في السعودية التي تبدأ أسعارها بـ ٣٥٠٠ ريال وأقل من ١٠ ألاف ريال. سيارات عائلية مستعملة في السعودية جي أم سي موديل ١٩٩٢ مستعملة هي من السيارات ذات الدفع الرباعي عائلية كبيرة الحجم تسيع اكثر من ٥ أفراد، يأتي محركها بسعة ٣٥٠٠ سي سي وتنتج قوة ٣٥٥ حصان وقوة عزم دوران ٥١٩ نيوتن متر، مع محرك أوتوماتيك ثماني الأسطوانات.

عدد المسافات التي قطعت بها السيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة الباحة بوسط المدينة.

السيارة تمتلك المواصفات الخليجية، وهي بحالة ممتازة، والدخان أصلي.

تحتوي على نوافذ ومرايات كهربائية، مكيف، راديو، وسائد هوائية.

سعر جي ام سي مستعملة في السعودية ٩ ألاف ريال. فورد جراند ميركري موديل ١٩٩٧ مستعملة هي سيارة كبيرة الحجم تصلح للعائلات ذات دفع خلفي، تأتي بمحرك كبير بسعة ٣٠٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي سداسي الأسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة الطائف بالمنطقة المركزية.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج ، لا يوجد بها أعطال، ولم يسبق لها حوادث مسبقة.

تحتوي على مثبت سرعة، مكيف، نظام مانع انغلاق الفرامل، راديو، وسائد هوائية.

سعر فورد جراند ميركري مستعملة في السعودية ٣٥٠٠ ريال. مرسيدس E230 موديل ١٩٩٧ مستعملة سيارة عائلية كبير الحجم ذات طراز قديم، تعمل على محرك سعته ٣٥٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك ثماني الأسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة ٤٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة رياض الخبراء بمنطقة النهضة.

تأتي السيارة بمواصفات تطابق مع مواصفات دول مجلس الخليج.

بحالة جيدة، يوجد بعض العيوب البسيطة في الهيكل نتيجة الاستهلاك.

تحتوي على مكيف يدوي، راديو، وسائد هوائية، مرايات كهربائية، مدخل يو اس بي.

سعر مرسيدس E230 مستعملة في السعودية ٧ ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات عائلية مستعملة في السعودية أقل من ١٠ ألاف ريال لتبدأ بـ٣٥٠٠ ريال تسع أكثر من ٥ أفراد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات عائلية مستعملة في السعودية أقل من ١٠ ألاف ريال لتبدأ بـ٣٥٠٠ ريال تسع أكثر من ٥ أفراد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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