نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفخم سيارات لاند كروزر 2022 مميزاتها وأسعارها بالأسواق فخر الصناعة اليابانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفخم سيارات لاند كروزر 2022، تعد سيارات لاند كروزر من أفخم السيارات وأكثرهم قوة إلى جانب كونها تتمتع بمظهر خارجي مميز وأيضا تتوافر منها فئات مختلفة تناسب الأذواق المختلفة، ولا شك في أن محبي السرعة يبحثون عن مواصفات وأسعار لاند كروزر المختلفة كما نجد السيارة تتميز بالعديد من الإمكانيات ووسائل الراحة والأمان لضمان توفير أفضل حماية للركاب لهذا تجتاح الأسواق بقوة وتنال إعجاب الكثيرين الذين يفضلون اقتناء سيارات حديثة متطورة بإمكانيات رائعة.

أفخم سيارات لاند كروزر 2022

تتوافر في الأسواق العديد من سيارات لاند كروزر المميزة والتي تتميز كلا منها بمميزات عديدة وإمكانيات مثالية ونجد من أفخم أنواع لاند كروزر ما يلي:

تويوتا لاند كروزر 2022

تعد تويوتا لاند كروزر من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي تمتاز بالمواصفات الداخلية والخارجية الرائعة حيث أنها تحتوي على وسائل الراحة من الداخل في تمتاز بوجود شاشة بمساحة 9 بوصة إلى جانب أن المحرك الخاص بالسيارة يأتي بسعة 3.5 لتر مما يولد قوة 409 حصان، وتأتي السيارة بمحرك أخر بسعة 3.3 لتر مما يولد قوة 304 حصان، إلى جانب المظهر الخارج المميز والمكبرات الصوتية عالية الجودة مع وجود أنظمة حماية لمنه الحوادث ومساعدة السائق في القيادة بسهولة كبيرة.

أفخم سيارات لاند كروزر 2022 تويوتا لاند كروزر برادو 2022

تتوافر السيارة بأكثر من طراز في الأسواق حيث تأتي النسخة الأولى بسعة محرك 2.7 لتر مما يولد قوة 162 حصان بينما تتوافر منها نسخة أخرى بسعة محرك 2.8 لتر فيولد قوة 207 حصان، ونجد السيارة تتمتع بوجود مصابيح إضاءة عالية الكفاءة إلى جانب وجود نظام الأمان الذي يتمثل في وجود إنذار مانع للسرقة وإنذار لتجنب الاصطدام إلى جانب الكاميرا الخلفية التي تساعد السائق في رؤية الطريق الخلفي بوضوح.

تويوتا لاند كروزر gxr l2

يعد هذا الطراز الأكثر مثالية إذ أنها تتمتع بإطارات قوية بمساحة 18 أنش إلى جانب الثبات العالي والمظهر الخارجي المميز مع وجود مساحة داخلية كبيرة تتسع لأكثر من 7 أفراد، كما نجد المقاعد مصنوعة من أنواع الجلد الفاخر ويسهل التحكم في حركتها بالكهرباء والتحرك في أكثر من اتجاه إلى جانب وجود شاشة 9 بوصة تتصل بالبلوتوث والانترنت وأيضا مكبرات الصوت المميزة، كما تمتاز أيضا بوجود مصابيح ضبابية لسهولة الرؤية في المناطق التي يحيطها الضباب بسهولة.

مميزات لاند كروزر في الأسواق 2022

تعد فئات لاند كروزر الأفضل من حيث المساحة الداخلية والمميزات الخارجية إذ أنها تتصف بكونها الأمثل من حيث السرعة أيضا فكل طراز يناسب أكثر من فئة من محبي السرعة والتميز، كما نجد السيارة لاند كروزر تتوافر بأسعار مختلفة ومحركات بسعة مختلفة أيضا، ونجد السيارة هي الأكثر أمانا للركاب إذ أنها تمتاز بوجود وسائل حماية كثيرة مثل الوسائد الهوائية المزودة بالمقاعد بخلاف الإنذارات والكاميرا الخلفية التي تتصل بشاشة وسائط داخل السيارة.

أسعار لاند كروزر 2022 في الأسواق

نجد لاند كروزر تتوافر بأكثر من نوع حيث نجد تويوتا لاند كروزر جي اكس ار إل 2 تتوافر بسعر 263 ألف ريال سعودي بينما جي اكس أر إل 3 سعرها في الأسواق يصل إلى 293 ألف ريال سعودي، كما نجد سعر تويوتا لاند كروزر برادو 2 مليون و300 ألف جنية بما يعادل 125 ألف ريال سعودي، كما يصل سعر فئة لاند كروزر vrx إلى 405 ألف ريال سعودي، ونجد اختلاف الأسعار يرجع إلى اختلاف قوة السيارة وسعة المحرك.