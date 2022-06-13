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حققت تويوتا برادو نجاح خرافي في المملكة العربية السعودية، وتمتلك السيارة مجموعة من المزايا منها وسائل أمان قوية منها احتوائها على أنظمة abs وebd، وهي الأنظمة المسؤولة عن رفع أداء المكابح لجعلها أدائها أكثر قوة، وهناك كذلك نظام vsc وهو نظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة أثناء السير على الطريق، كذلك تحتوي السيارة على أنظمة مثبت السرعة بالإضافة إلى نظام الحفاظ على المسار والتنبيه حال الخروج عنه بالإضافة إلى أن السيارة تحتوي على سيستم مراقبة النقاط العمياء وأيضا تحتوي السيارة على نظام ترفيهي مسلي مرتبط بسماعات عالية الجودة في إنتاج الصوت المحيطي للوصول إلى جميع أنحاء السيارة بنفس تجربة الأداء. برادو مستعملة بأسعار مفاجأة تويوتا برادو الوعرة تفوز أسعار رخيصة هناك سيارة تويوتا برادو موديل 2010، قير السيارة يدوي عادي، تحتوي السيارة على دبل.

وفي الوقت نفسه وقود السيارة هو البنزين، ممشى السيارة هو 324 ألف كيلومتر.

حالة البدي الخارجي جيدة باستثناء الرفرف الأمامي الأيمن أصابته صدمة بدون خروج الإير باج.

سعر السيارة هو 43 ألف ريال سعودي قابل للزيادة لطرح السيارة على السوم.

حالة كفرات السيارة جيدة ويمكنها العمل لمدة طويلة نسبيًا بعد البيع. سيارات تويوتا برادو في المملكة العربية بحالات رهيبة وأسعار استثنائية هناك سيارة في الشرقية بحالة جيدة في الشرقية، السيارة موديل 2010، ممشى السيارة هو أكثر من 100 ألف كم.

وفي الوقت نفسه السيارة تعمل بالبنزين، السيارة بمحرك 4 سلندر، البودي لا يحتوي على أي سمكرة أو رش.

السيارة تحتوي على حساسات خلفية بالإضافة إلى أزرار تحكمات في عجلة القيادة.

سعر السيارة هو 54 ألف ريال، السيارة تحتوي على قير بحالة جيدة وبدون أي مشكلات أو ملاحظات. سيارة تويوتا pardo بأسعار رخيصة وحالات قوية في السعودية هناك حالة في عرعر لسيارة تويوتا pardo موديل عام 2010، قير السيارة اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه السيارة بممشى هو 270 ألف كيلومتر.

البودي يحتوي على رش بغرض التجميل ولا تحتوي السيارة على أي حوادث.

السعر هو 65 ألف ريال سعودي غير قابل للتفاوض. عمر شويل - جدة برادو مستعملة بأسعار مفاجأة تويوتا برادو الوعرة تفوز أسعار رخيصة - ثقفني

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