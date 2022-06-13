نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استدعاء سيارات فيراري بالسعودية بسبب عيب بالفرامل تعرف على الطرازات المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منطلق حرص المملكة العربية السعودية على أرواح المواطنين، والتي تعد الكنز القيم للملكة؛ تتابع وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بإستمرار مايعرِّض حياة المواطنين للخطر، وتقوم بعمل حملات استدعاء بشكل فوري في حالة ملاحظة أي عيوب بأي موديل سيارة، وتلزم الوكلاء بإصلاحها أو تبديل السيارة المعيبة بدون أي مقابل كان أخرها حملة استدعاء سيارات فيراري المطروحة في المملكة.

سبب استدعاء سيارات الفيراري

أعلنت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية متمثلة في مركز استدعاء المنتجات المعيبة عن حملة استدعاء عدد ٢٣٨ سيارة فيراري بسبب وجود خلل في غطاء خزان زيت الفرامل، مما قد يتسبب في تسريب سائل الفرامل، وإحداث خلل بمنظومة الفرامل قد يؤدي إلى عدم عملها بالكفاءة الكاملة، وفقدان القدرة على الكبح، وزيادة خطر وقوع حادث قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح لا قدر الله.

الطرازات المستهدفة في حملة استدعاء سيارات فيراري

كانت الحملة قد أعلنت عن الطرازات المستهدفة في الحملة متمثلة في خمسة طرازات كما يلي:

طراز GTB 488 لسنة ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩ وعددهم ٤٥ سيارة.

طراز 458 ITALIA من سنة ٢٠١٠ إلى سنة ٢٠١٥ بعدد ٨٧ سيارة.

طراز 458 SPIDER من سنة ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥ بعدد ٤٩ سيارة.

طراز 458 SPECIALE وطراز 458 SECIALE A من سنة ٢٠١٤ إلى ٢٠١٥ بعدد ٣١ سيارة.

طراز 488 SPIDER من سنة ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩ بعدد ٢٧ سيارة.

اجراءات مالك السيارة للإصلاح في الوكيل

وضحت الحملة من خلال المنشورات التي أعلنت بها عن الطرازات المستهدفة الإجراءات التي يجب على مالك السيارة إتباعها لإصلاح الخلل المذكور، وهى التحقق من شمول رقم هيكل سيارته في الحملة، عن طريق الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة من خلال الرابط https://recalls.sa/، ثم التواصل مع شركة تقنية السيارات السريعة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً عن طريق رقم الهاتف 8004400001.

خدمات مركز استدعاء المنتجات المعيبة

ويمكن أيضاً من خلال الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة الإبلاغ من قِبل المستهلك أو التاجر عن أي منتجات قد تسبب خطراً علي صحة المواطنين، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية للمنتج في المملكة العربية السعودية.