نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعرها 55 ألف ريال فقط … تويوتا كورولا مستعملة للبيع موديل 2018 بحالة ممتازة جدًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن سيارات تويوتا كورولا مستعملة للبيع حيث تعد من السيارات الممتازة التي تتحمل مشاق الطرق الصعبة خاصة في الدول العربية كالسعودية والإمارات والكويت، لذلك نقدم لكم افضل أنواع سيارات تويوتا كورولا المستعملة بحالة جيدة جدًا وبأسعار ممتازة، حيث إن هناك إقبال كبير من الكثير على سوق سيارات المستعمل والجميع يقوم بالبحث عن سيارات مستعملة تناسب إمكانيته المالية والديناميكية، كما أننا اليوم أصبحنا في عصر لا نستطيع عنه الاستغناء عن السيارات فاحتل سوق السيارات المستعملة مكانة كبيرة وبحثًا كثيرًا من أجل الحصول على سيارات مستعملة رخيصة وبحالة ممتازة.

تويوتا كورولا مستعملة للبيع

السيارة مستعملة ومعروضة للبيع بسعر ممتاز جدًا وقد قطعت السيارة مسافة 105 ألف كيلو متر فقط، كما أن تويوتا كورولا المستعملة والمعروضة للبيع هي موديل عام 2018 وتحتوي على الكثير من المزايا الداخلية والخارجية ووسائل الترفيه كما أن السيارة تحتوي على العديد من وسائل الأمان التي تضمن للسائق والركاب الشعور بأقصى درجات الراحة والأمان.

مواصفات تويوتا كورولا 2018

سوف نستعرض معكم الآن المواصفات الخاصة بالسيارة وتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بها ومن مواصفات السيارة الآتي:

السيارة قامت بقطع مسافة 105 ألف كيلو متر فقط.

ناقل الحركة الخاص بالسيارة هو ناقل حركة أوتوماتيك.

نوع دفع السيارة هو القيادة.

كما أن السيارة تحتوي على 4 سلندر.

تحتوي تويوتا كورولا على الكثير من وسائل الأمان.

حيث تحتوي على نظام فرامل مانعة للانغلاق.

كما يوجد بالسيارة إنذار خاص لمنع السرقة.

أحزمة أمان أمامية.

السيارة بها مساعد فرامل BA.

مميزات تويوتا كورولا الداخلية

تحتوي سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع على العديد من المزايا الداخلية ومنها الآتي:

تحتوي على مقاعد مصنوعة من القماش الممتاز.

أيضًا بها مقود كهربائي.

كما أن ضبط المقعد يدويًا.

خاصية تعديل إمالة المقود.

كما أن السيارة تحتوي على مقود يوريثان.

تحتوي أيضًا على مقياس من خلاله تستطيع معرفة سرعة الدوران.

مميزات خارجية سيارة تويوتا كورولا مستعملة

تحتوي السيارة على العديد من المزايا الخارجية أيضًا حيث إنها تحتوي على مصابيح أمامية مصنوعة من الهالوجين وأيضًا مرايا السيارة بنفس لون السيارة، كما يوجد بها نوافذ يدوية خلفية وايضًا أمامية والعجلات مصنوعة من الحديد القوي.