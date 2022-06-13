نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر 35 الف درهم سيارات كيا مستعملة في الإمارات فرصه اسعارها رخصيه بحالات ممتازة في المقال التالي
عمر شويل - جدة بسعر 35 الف درهم سيارات كيا مستعملة في الإمارات في موضوعنا اليوم نناقش ونقدم لكم حزمة من أفضل سيارات كيا مستعملة في الإمارات المتوفرة في عامنا الجاري 2022م، نجد على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية إقبال كبير على سوق السيارات المستعملة بحيث يبحث الكثير من الراغبين في شراء سيارة في الحصول على سيارة تناسب إمكانياتهم الديناميكية والمادية، وذلك لأننا في عصر لا غنى لنا فيه عن السيارات فكان سوق السيارات المستعملة الأكثر شعبية والأكثر إقبالًا من قبّل ملايين المشترين.
سيارات كيا مستعملة في الإمارات
1. سيارة كيا سورينتو 3.3L Base AWD 2019 مستعملة
سيارات كيا سورينتو تتألق بشكل كبير في كل الأسواق حيث أنها متوفرة بإمكانيات متطورة ومن أبرز مواصفات السيارة ما يلي:-
- سنة صنع السيارة هي 2019م ويمكنها السير حتى مسافة قدرها 63 ألف و35 كيلو متر.
- السيارة متوفرة في مدينة عجمان وتعمل بوقود البنزين وناقل حركة أوتوماتيكي.
- لون السيارة الخارجي أزرق وتحتوي على خمسة أبواب.
- سعر بيع السيارة في سوق المستعمل يبلغ 55 ألف درهم إماراتي.
2. سيارة مستعملة كيا ريو سيدان 2019
السيارات السيدان هي السيارات الأعلى بحث وموثوقية بين السيارات وخاصة إذا كانت تنتمي إلى فئات سيارات كيا اليابانية ومن أهم مواصفات وإمكانيات السيارة ما يلي:-
- تستطيع السيارة السير حتى مسافة تصل إلى 45 ألف كيلو متر بوقود البنزين.
- سنة إصدار وصنع السيارة هي 2019م ومتوفرة في مدينة عجمان.
- نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي ونوع الوقود هو البنزين.
- اللون الخارجي للسيارة هو الأزرق وعدد أبوابها أربعة أبواب.
- تتوفر السيارة في السوق المستعملة بسعر 45 ألف درهم إمارتي.
3. سيارة كيا أوبتيما 2.4L EX 2018 مستعملة
سيارات كيا أوبتيما هي سيارات متطورة ومقدمة بأقوى المحركات وكانت مواصفات السيارة كالآتي:-
- سنة صنع السيارة هي 2018م وتعمل بوقود البنزين لمسافة قدرها 86 ألف و672 كيلو متر.
- متوفرة في مدينة الشارقة بسعر 35 ألف درهم إماراتي بناقل حركة أوتوماتيكي.
- لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب.
4. سيارة مستعملة كيا سيراتو 1.6L EX 2017
سيارات كيا اليابانية بجميع إصداراتها هي السيارات الأعلى شعبية في الأسواق ومن أهم مواصفات ومميزات السيارة ما يلي:-
- تتوفر السيارة في الأسواق بسعر 28 ألف درهم إماراتي.
- تم إصدار السيارة في عام 2017م وتعمل بوقود البنزين.
- تتكون من أربعة أبواب وناقل الحركة أوتوماتيكي.
- عدد الكيلومترات 125 ألف و500 كيلو متر.
- لون السيارة الخارجي أزرق.
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