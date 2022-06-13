نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالتقسيط في عمان 2022 بأسعار متميزة وبحالة ممتازة من ماركات تويوتا وشيفروليه في المقال التالي
يتجه الكثير من المواطنين في عمان وفي معظم الدول العربية إلى شراء سيارات مستعملة بالتقسيط وذلك بسبب الحالة التي يكابدها المواطنين من غلاء في الأسعار وقلة الإجور والضرائب التي تتزايد بشكل مستمر، فيقوم الناس بشراء سيارات مستعملة ليقضوا بها حاجاتهم ويجب ان تكون السيارات بحالة جيدة وليس بها عيوب تُعيق الاستخدام، في هذا المقال سنعرض لكم قائمة بهذه السيارات بسعر مناسب.
سيارات مستعملة بالتقسيط في عمان 2022
سيارة تويوتا كامري موديل 2017 مستعملة
اول سيارة معنا في القائمة والتي تاتي بسعر مناسب جدًا للتقسيط هي سيارة تويوتا كامري موديل 2017/ من مميزاتها:
- هي سيارة عائلية بحجم متوسط، المحرك الخاص بها يعمل بسرعة 2500 سي سي، وتولد قوة تصل إلى 178 حصان، وبها عزم دوران يُقدر ب231 حصان، بها ناقل حركة من النوع رباعي الاسطوانات ويعمل بشكل أوتوماتيك.
- تستهلك عدد 130 الف كيلومتر.
- يتواجد هذا النوع من السيارات في حي شناص في مدينة الباطنة في عمان.
- السيارة مزودة بوسائد هوائية، شاشة عرض، مكيف هواء، نظام مانع الحركة، ونظام مانع انزلاق الفرامل.
- تتوفر سيارة تويوتا كامري موديل 2017 بالتقسيط على 60 شهر، يتم دفع الدفعة الأولى من القسط بقيمة 870 ريال والمتبقي بقيمة 71 ريال كل شهر، تبلغ القيمة المستحقة الكلية للسيارة 4350 ريال.
سيارة شيفروليه تاهو موديل 2016 مستعملة
السيارة الثانية في القائمة هي سيارة شيفروليه تاهو موديل 2016، من مميزات هذه السيارة:
- هذه السيارة فخمة جدًا ومن سيارات الدفع الرباعي، يبجث الكثير من الناس عنها ضمن السيرات المستعملة في عمان، المحرك الموجود بها سعته 5300 سي سي ويولد قوة 355 حصان وعزم دوران يصل إلى 383 نيوتن لكل متر، ناقل حركة ثماني الاسطوانات.
- تستهلك عدد 160 ألف كيلومتر.
- هذا النوع من السيارات موجود في حر يوشر في مدينة بسقط.
- بها العديد من أنظمة الحماية المختلفة مثل، مانع لانزلاق الفرامل، إنذار لمنع السرقة، مثبت للسرعة، عرض ضغط الإطارات، كاميرا خلفية للمراقبة.
- بها أدوات ترفيفة مثل مكيف هواء يعمل بقوة، شاشة للعرض تعمل بخاصية اللمس، راديو، بلوتوث.
- تتوفر سيارة شيفروليه تاهو موديل 2016 بالتقسيط على 60 شهر في عمان بقيمة 212 ريال شهريًا والدفعة الأولى من القسط تكون 2600 ريال والمبلغ الغجمالي المستحق 13 ألف ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة بالتقسيط في عمان 2022 بأسعار متميزة وبحالة ممتازة من ماركات تويوتا وشيفروليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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