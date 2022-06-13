سيارات مستعملة بالتقسيط في عمان 2022 بأسعار متميزة وبحالة ممتازة من ماركات تويوتا وشيفروليه

يتجه الكثير من المواطنين في عمان وفي معظم الدول العربية إلى شراء سيارات مستعملة بالتقسيط وذلك بسبب الحالة التي يكابدها المواطنين من غلاء في الأسعار وقلة الإجور والضرائب التي تتزايد بشكل مستمر، فيقوم الناس بشراء سيارات مستعملة ليقضوا بها حاجاتهم ويجب ان تكون السيارات بحالة جيدة وليس بها عيوب تُعيق الاستخدام، في هذا المقال سنعرض لكم قائمة بهذه السيارات بسعر مناسب.

سيارات مستعملة بالتقسيط في عمان 2022

سيارة تويوتا كامري موديل 2017 مستعملة

اول سيارة معنا في القائمة والتي تاتي بسعر مناسب جدًا للتقسيط هي سيارة تويوتا كامري موديل 2017/ من مميزاتها:

هي سيارة عائلية بحجم متوسط، المحرك الخاص بها يعمل بسرعة 2500 سي سي، وتولد قوة تصل إلى 178 حصان، وبها عزم دوران يُقدر ب231 حصان، بها ناقل حركة من النوع رباعي الاسطوانات ويعمل بشكل أوتوماتيك.

تستهلك عدد 130 الف كيلومتر.

يتواجد هذا النوع من السيارات في حي شناص في مدينة الباطنة في عمان.

السيارة مزودة بوسائد هوائية، شاشة عرض، مكيف هواء، نظام مانع الحركة، ونظام مانع انزلاق الفرامل.

تتوفر سيارة تويوتا كامري موديل 2017 بالتقسيط على 60 شهر، يتم دفع الدفعة الأولى من القسط بقيمة 870 ريال والمتبقي بقيمة 71 ريال كل شهر، تبلغ القيمة المستحقة الكلية للسيارة 4350 ريال.

سيارة شيفروليه تاهو موديل 2016 مستعملة

السيارة الثانية في القائمة هي سيارة شيفروليه تاهو موديل 2016، من مميزات هذه السيارة: