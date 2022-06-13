نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاصفة الصحراء.. سيارة ديفندر 2023 اقوى سيارة SUV وحش المغامرات والجبال في المقال التالي

أعلنت شركة لاند روفر أنها ستقوم بطرح اصدار جديد لسيارة ديفندر بمواصفات ممتازة، وبناء على ذلك نجد أن معظم الناس يبحثون عن مواصفات سيارة ديفندر 2023 داخل عمليات البحث بصورة كبيرة، وذلك قبل طرحها الفعلي داخل السوق. سيارة ديفندر 2023 السيارة اللاند روفر من سيارة SUV المحببة عند هواة المغامرات إليكم أبرز مزايا الإصدار الجديد لسيارة لاند روفر ديفندر 2023 بالشكل الآتي: مواصفات Land Rover Defender 2023 يتوافر بهذه السيارة مجموعة مختلفة من أنظمة الأمان والسلامة، مثل: نظام الوسائد الهوائية، ونظام تخفيف وطأة الاصطدام الأمامي، والحفاظ على مسار الطريق.

كما يتواجد بها مصابيح أمامية LED على مستوى عال من الجودة، حيث تعمل هذه المصابيح بشكل أوتوماتيكي ويتم تعدليها لأكثر من 12 وضع.

بينما بها مقاعد مريحة للركاب ومناسبة للسفر الطويل، كما تمتاز تلك المقاعد أنها قابلة للطي. علاوة على ذلك يتوفر بسيارة ديفندر الجديدة شاشة بمقاس يقدر بحوالي 11.4 بوصة، حيث تعمل هذه الشاشة بخاصية اللمس.

يتوفر بسيارة ديفندر الجديدة شاشة بمقاس يقدر بحوالي 11.4 بوصة، حيث تعمل هذه الشاشة بخاصية اللمس. كما ان السعة الخاصة بمحرك سيارة ديفندر تقدر بحوالي 3 لتر، فقوته تصل إلى حوالي 400 حصانًا، وعزمه يبلغ حوالي 550 نوتن/متر. أيضا تقدر السعة القصوى لسرعتها بحوالي 208 كم/ ساعة. ويصل معدل التسارع إلى حوالي 6 ثواني فقط لتبلغ السرعة حوالي 100 كم من وضع الثبات. أسعار سيارة ديفندر لسنة 2023 إليكم القائمة الخاصة بأسعار الإصدار الجديد لسيارة ديفندر داخل السوق السعودي. وهذا ما سنسرده بالشكل الآتي: وصل سعر سيارة لاند روفر ديفندر فئة SE 90 إلى حوالي 300 ألف ريال سعودي.

وقدر سعر سيارة لاند روفر ديفندر فئة SE 110 بحوالي 325 ألف ريال سعودي.

وبلغ سعر سيارة لاند روفر ديفندر فئة HSE 90 حوالي 375 ألف ريال سعودي.

بينما قدر سعر سيارة لاند روفر ديفندر فئة HSE 110 بحوالي 400 ألف ريال سعودي.

وسيارة لاند روفر ديفندر فئة X3 90 وصل سعرها إلى حوالي 445 ألف ريال سعودي. فيديو السيارة Land Rover Defender 2023 إلى هنا نكون قد كشفنا عن مواصفات وأسعار سيارة ديفندر 2023 بشكل مفصل. حيث لاحظنا أن هذا الإصدار سيكون هو الأعلى تداولًا داخل الأسواق. وذلك بسبب حرص شركة لاند روفر على إمداد هذه السيارة بالكثير من الكماليات. عمر شويل - جدة عاصفة الصحراء.. سيارة ديفندر 2023 اقوى سيارة SUV وحش المغامرات والجبال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاصفة الصحراء.. سيارة ديفندر 2023 اقوى سيارة SUV وحش المغامرات والجبال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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