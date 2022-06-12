نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة ماركة تويوتا… بسعر 5 ألف ريال أمتلك سيارة ماركة تويوتا في المملكة العربية السعودية اغتنم الفرصة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات مستعملة ماركة تويوتا ، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن السيارات المستعملة المعروضة للبيع لشرائها نظرا لأهميتها في حياتهم اليومية واستخدامها لتوصيل الأولاد للمدارس وقضاء بها الكثير من المشاوير، ونظرا لغلاء الأسعار بشكل كبير جدا هناك فئة من المواطنين لا يتمكنون من شراء السيارات الجديدة لارتفاع سعرها.
سيارات مستعملة ماركة تويوتا للبيع في المملكة السعودية
يفضل الكثير من المواطنين سيارات تويوتا وذلك لأنها من السيارات التي تتحمل ومصنوعة بدقة وشكل جذاب، وفيما يلي نعرض بعض السيارات المستعملة المعروضة للبيع ماركة تويوتا بمختلف فئاتها وموديلاتها.
سيارة مستعملة تويوتا كامري 2004 للبيع
يوجد سيارة للبيع ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2004 مستعملة في الرياض بالمملكة، مواصفات السيارة هي:
- عداد الممشي للسيارة 248 ألف كيلو متر.
- لون السيارة الخارجي فضي.
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.
- سعر السيارة 5 ألف درهم إماراتي.
سيارة مستعملة تويوتا كامري 2003 للبيع
للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2003 مستعملة بمدينة الرياض بالسعودية، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي 260 ألف كيلو متر.
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.
- لون السيارة الخارجي فضي.
- أجهزة إستشعار الإصطفاف – أمامي و خلفي.
- وسائد هوائية وكاميرا خلفية.
- سعر السيارة 6 ألف ريال سعودي.
للبيع سيارة مستعملة تويوتا يارس 2007
معروض للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا فئة يارس موديل 2007 بالرياض في السعودية، أهم مواصفات السيارة هي:
- عداد الممشي بالسيارة 200 ألف كيلو متر.
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- اللون الخارجي للسيارة أحمر.
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.
- راديو ومكيف يدوي ومدخل يو أس بي.
- نوافذ كهربائية بالأمام والخلف.
- سعر السيارة 7 ألف ريال سعودي.
سيارة للبيع مستعملة تويوتا كامري 2005
معروض بالرياض بالمملكة العربية السعودية سيارة تويوتا كامري موديل 2005، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي 300 ألف كيلو متر.
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.
- لون السيارة الخارجي فضي.
- سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي.
سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008 للبيع
للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2008 مستعملة بمدينة الرياض بالسعودية، مواصفات السيارة:
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.
- لون السيارة الخارجي أزرق.
- عداد الممشي بالسيارة حوالي 75 ألف كيلو متر.
- سعر السيارة 9 ألف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة ماركة تويوتا… بسعر 5 ألف ريال أمتلك سيارة ماركة تويوتا في المملكة العربية السعودية اغتنم الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.