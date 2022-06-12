نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة ماركة تويوتا… بسعر 5 ألف ريال أمتلك سيارة ماركة تويوتا في المملكة العربية السعودية اغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة ماركة تويوتا ، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن السيارات المستعملة المعروضة للبيع لشرائها نظرا لأهميتها في حياتهم اليومية واستخدامها لتوصيل الأولاد للمدارس وقضاء بها الكثير من المشاوير، ونظرا لغلاء الأسعار بشكل كبير جدا هناك فئة من المواطنين لا يتمكنون من شراء السيارات الجديدة لارتفاع سعرها.

سيارات مستعملة ماركة تويوتا للبيع في المملكة السعودية

يفضل الكثير من المواطنين سيارات تويوتا وذلك لأنها من السيارات التي تتحمل ومصنوعة بدقة وشكل جذاب، وفيما يلي نعرض بعض السيارات المستعملة المعروضة للبيع ماركة تويوتا بمختلف فئاتها وموديلاتها.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2004 للبيع

يوجد سيارة للبيع ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2004 مستعملة في الرياض بالمملكة، مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي للسيارة 248 ألف كيلو متر.

لون السيارة الخارجي فضي.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

سعر السيارة 5 ألف درهم إماراتي.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2003 للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2003 مستعملة بمدينة الرياض بالسعودية، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 260 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

لون السيارة الخارجي فضي.

أجهزة إستشعار الإصطفاف – أمامي و خلفي.

وسائد هوائية وكاميرا خلفية.

سعر السيارة 6 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا يارس 2007

معروض للبيع سيارة مستعملة ماركة تويوتا فئة يارس موديل 2007 بالرياض في السعودية، أهم مواصفات السيارة هي:

عداد الممشي بالسيارة 200 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أحمر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

راديو ومكيف يدوي ومدخل يو أس بي.

نوافذ كهربائية بالأمام والخلف.

سعر السيارة 7 ألف ريال سعودي.

سيارة للبيع مستعملة تويوتا كامري 2005

معروض بالرياض بالمملكة العربية السعودية سيارة تويوتا كامري موديل 2005، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 300 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

لون السيارة الخارجي فضي.

سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008 للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2008 مستعملة بمدينة الرياض بالسعودية، مواصفات السيارة: