انت الان تتابع خبر شوف اسعار ومواصفات السيارة جيلي إمجراند 2023 في السعودية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -تشهد السيارة المميزة “جيلي” إمجراند 2023 إنطلاقة جديدة فى الاسواق السعودية ، وتعد السيارة احدى طرازات السيدان من العلامة التجارية الصينية والتى لاقت إعجاب الشارع السعودي بشكل غير متوقع .

الاداء الفني للسيارة جيلي إمجراند 2023 في السعودية

وتعتمد السيارة الجديدة “جيلي” إمجراند 2023 على سواعد محرك جديد بتوقيت الصمام المتغير المزدوج (DVVT) 1.5 لتر والذي يعمل بالشفط الطبيعي الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج 101 حصان ، وهو محرك خفيف الوزن ويستخدم سلسلة توقيت لسهولة الصيانة وتحقيق عمر أطول، كما أنه مزوّد بناقل حركة بتغير مستمر بـ 8 سرعات (CVT) والذي يوفر تسارعاً أفضل مع الحد الأدنى من اضطرابات التغيير ويتميز بالاستجابة السريعة.

وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية للسيارة “جيلي” إمجراند موديل 2023 الجديدة ، فتضم جلد فاخر من نفس نوع الجلود المتواجد على المقاعد، مع مقود بتصميم رياضي من الجلد متعدد الوظائف، مع وجود شاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة ملونة، مع شاشة ترفيهية بقياس 8 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث لسهولة ربط الجوال بالسيارة.

وبالنسسبة لأسعار السيارة جيلي إمجراند 2023 في السعودية كالأتي:

أول فئة: GS اوتوماتيك بسعر 57,885 ريال سعودي

ثاني فئة: Gf اوتوماتيك بسعر 67,085 ريال سعودي