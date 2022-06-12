انت الان تتابع خبر ملكة السوق.. شوف اسعار ومواصفات السيارة ام جي 5 بعد أخر زيادة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إكتسبت السيارة الجديدة ام جي 5 ثقة الشارع المصري ، وذلك بفضل إمكانياتها ومواصفاتها المميزة والتى ترضى جميع الاذواق ، وقد شهدت السيارة ام جي 5 موديل 2022 زيادة سعرية خلال الايام القليلة الماضية، وقدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 5000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة بالسوق المحلي من هذه النسخة والتي تنتمي لفئة السيدان.

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مواصفات السيارة ام جي 5 موديل 2022

وتتميز السيارة “ام جي” 5 موديل 2022 ، بإعتمادها على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قة قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

وأعلن وكيل السيارة “ام جي” 5 موديل 2022 ، لإنها تتوافر بعوامل امان وسلامة مميزة منها فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة لبرنامج التوازن الالكتروني ESP، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، ومرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي.

وفيما يتعلق بأسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022 في السوق المصري

أول فئة: ام جي 5 موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 310 الف جنيه.

ثاني فئة: ام جي 5 موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 330 الف جنيه.

ثالث فئة: ام جي 5 موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 350 الف جنيه.