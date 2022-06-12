انت الان تتابع خبر لاول مرة منذ 2018.. مبيعات خياليه للسيارة أوروس من لامبورجيني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “لامبورجيني” إن سيارتها الجديدة أورس حققت مبيعات خيالية لو تحققها الشركة منذ خمسة سنوات ، وتعتبر أورس أول سيارة SUV للشركة الإيطالية المعروفة بالسيارات الرياضية الفاخرة، وتسعى الشركة لمواصلة النجاح الكبير من خلال انتاج إصدارات جديدة من السيارة.

مبيعات لا مثيل لها لشركة لامبورجيني بفضل السيارة أوروس

والجدير بالذكر إن شركة “لامبورجيني” كشفت إنه منذ إطلاق السيارة أوروس لأول مرة في السوق عام 2018، تم إنتاج 20,000 مركبة منها حتى الآن، مسجّلة مبيعات قياسية، وتأتي أوروس التي تحمل الرقم عشرين ألفاً بلون Viola Mithrasالبنفسجي مع مكابح باللون الأسود وفتحة سقف بانوراميه، وهي تخرج عن خط الإنتاج اليوم وستذهب إلى عميل في أذربيجان.

وإستطاعت السيارة الرائدة “أوروس” من تمكين الشركة الايطالية من مضاعفة مبيعاتها، وحجم المصنع الموجود في سانتا أجاتا بولينييزي، وفازت بالعديد من الجوائز والألقاب المرموقة وشكّلت رمزاً للمركبة القادرة على ’عبور أي درب‘ (Unlock any Road) في المناسَبات الدولية، بدءً من الطرقات الأكثر ارتفاعاً وصولاً إلى أكثر المسارات وعورة، وتشكّل ’أوروس‘ التكملة المثالية لمجموعة طرازاتنا من السيارات الرياضية الفائقة، وهي توفر تجربة قيادة يومية فاخرة مفعَمة بالأداء العالي”.

أعلنت شركة “لامبورجيني” إن سيارتها الجديدة أورس حققت مبيعات خيالية لو تحققها الشركة منذ خمسة سنوات ، وتعتبر أورس أول سيارة SUV للشركة الإيطالية المعروفة بالسيارات الرياضية الفاخرة، وتسعى الشركة لمواصلة النجاح الكبير من خلال انتاج إصدارات جديدة من السيارة.