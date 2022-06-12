انت الان تتابع خبر فرصة عظيمة لشراء سيارة .. تفاصيل مزاد السيارات الخاص بجمارك بورسعيد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرون من هواة ومحبي السيارات المميزة عن تفاصيل المزادات الحكومية لما بها من سيارات مميزة وتباع بسعر مناسب ، وعليه فقد أعلنت “هيئة الخدمات الحكومية” التابعة لوزارة المالية ، عن إقامة فعاليات مزاد سيارات جديد ، وأضافت هيئة الخدمات الحكومية ، أن مزاد جمارك بورسعيد سيقام يوم 20 يونيو الجاري .

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تفاصيل وشروط التقدم لمزاد السيارات الخاص بجمارك بورسعيد

ونشرت “هيئة الخدمات الحكومية” تفاصيل المزاد ، حيث اوضحت انه سيتم البيع سيارة سيارة كل واحدة على حده وكل سيارة لوط منفصل ، والسيارة التي ترخص يكون صاحبها مالك أول لها، وسعر كراسة الشروط 400 جنيه في هيئة الخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي في الجيزة ، كما يبلغ تأمين المزاد 10 آلاف جنيه تسترد في حال عدم الشراء, والمزاد سيقام في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بالجيزة القاهرة الكبري.

وتابعت الهيئة ان المزاد سوف تشارك فيه السيارات التالية “ميني كوبر 3 باب موديل 2004 بها خبطات وآثار بارومة. ، و موتوسيكل ياماها موديل 2008 به خبطات ، و موتوسيكل هوندا VT500C موديل 2000 ، و 2 هيونداي سانتافي موديل 2008 لا ترخص خردة ، و كيا برايد موديل 2007 لا ترخص خردة ، و هيونداي توسان موديل 2010 بها صدمات وبارومة ، و كيا برايد موديل 2010 بها خبطات وبارومة ، و كيا برايد موديل 2006 لا ترخص خردة ، و كيا سيراتو موديل 2006 محرك 4 سلندر قابلة للترخيص ، و هيونداي سانتافي موديل 2007 ديزل قابلة للترخيص وبها خبطات ، و كيا K3 موديل 2013 بنزين قابلة للترخيص “.