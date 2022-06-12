انت الان تتابع خبر الحق قبل ما تغلي .. أسعار ومواصفات ام جي ZS موديل 2022 في مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الوكيل المحلي للسيارة “” ZS عن الاسعار الجديدة للسيارة ، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة الرياضية التي تنتمي لفئة الكروس اوفر، وقدرت قيمة الزيادة بنسبة بلغت 15 الف جنيه.

التصميم الخارجي للسيارة ام جي ZS موديل 2022

وتتميز السيارة بتصميم أنيق وحذاب ، حيث تأتي بجنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة، وتضم فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، وتقينة الثبات الالكتروني ESP، مع منظومة الوسائد الهوائية، ومتابعة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، ونظام صوتي وترفيهي.

وأعلن الوكيل ان السيارة الرائدة “ام جي” ZS موديل 2022 تعتمد فى قوتها على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 123 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية ، و تستطيع ان تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية .

وبالنسبة لأسعار السيارة ام جي ZS موديل 2022 بعد الزيادات الاخيرة كالأتي :

أول فئة: ام جي ZS موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 370 ألف جنيه بدلاً من 355 ألف جنيه.

ثاني فئة: ام جي ZS موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 385 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جني