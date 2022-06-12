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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة 2022 للتنازل بدون مقابل ولأطول فترة سداد، بالأمس تم عرض عدد من السيارات المتوفرة للتقبيل في السعودية أولها تويوتا كورولا xli موديل 2022، الماكينة 4 سلندر الجيربوكس أوتوماتيك و الممشى 19 الف كيلو متر، حجم الماكينة 2000 سي سي وتولد قوة 168 حصان. تتميز مواصفات السيارة بوجود بحساسات خلفية، شاشة ترفيه، مقاعد مخمل، إكسسوارات كروم، الجنوط 15 إنش والمكيف بتحكم يدوي، 4 وسائد هوائيه، بلوتوث، دخول السيارة بالريموت، منافذ للشحن والطاقة وغيرها من التجهيزات. السيارة متواجدة بمدينة الطائف ومتوفرة للتنازل بدون مقابل، التقبيل على بنك الراجحي بدون شروط وقيمة القسط الشهري 1100 ريال، تم سداد 5 اقساط ومتبقي 55 قسط + دفعة أخيرة 32 ألف ريال قابلة للتقسيط على 24 شهر.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تويوتا راش موديل 2022 بتجهيزات فل كامل ممشاها 21 ألف كيلو متر متوفرة للتنازل بدون مقابل، الماكينة 4 سلندر حجمها 1500 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة ذات السبعة مقاعد بوجود أنوار ليد أمامية وخلفية، جنوط مقاس 17 إنش، حساسات خلفية، جناح خلفي، كشافات ضباب، اشارات بالمرايا، عوارض سقف، مفاتيح دخول ذكية وتشغيل ذكي، مقاعد قماش، زجاج كهربائي، تحكم عن طريق المقود، شاشة معلومات، كاميرا خلفية، منفذ طاقة خلفي، مكيف هواء امامي أتوماتيكي + مكيف هواء خلفي يدوي. السيارة متوفرة للتقبيل أقساط عن طريق شركة تويوتا مباشرة وقيمة القسط الشهري 1296 ريال، تم سداد 10 اقساط ومتبقي 50 قسط + دفعة نهائية 30 ألف ريال.

سيارة شانجان cs75 بلس موديل 2022 ممشاها عشرين ألف للتنازل بمعرفة بنك الراجحي، ماكينة تيربو حجمها 2000 سي سي تولد قوة 229 حصان والجيربوكس أتوماتيك. تتميز ب4 كاميرات محيطية 360 درجة، حساس نقاط عمياء، 6 حساسات أمامية و6 خلفية، اضاءات فل LED، مرايا كهربائية مع بروجيكتر ترحيبي، سقف بانورامي، شنطة كهربائية، مقاعد جلد أحمر مع تبريد، دخول وتشغيل بصمة، مثبت سرعة ذكي مع قيادة ذاتية، تشغيل عن بعد وتحريك بالريموت، شاشتين عداد وترفيه، 3 وضعيات مختلفة للقيادة وغيرها من التجهيزات والإضافات. السيارة متواجدة بالرياض ومتوفرة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي بقسط شهري 1824 ريال، متبقي دفع 52 قسط من أصل 60 قسط + دفعة أخيرة قابلة للتقسيط قيمتها 35400 ريال.

سيارات للتقبيل في السعودية بدون شروط

هيونداي ازيرا 2022 فل كامل ممشاها لم يصل إلى خمسة آلاف كم للتنازل تقسيط بدون مقابل، الماكينة 6 سلندر حجمها 3500 سي سي تولد قوة 290 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، ليد، مقاعد جلد، جنوط 19 إنش، نظام تثبيت سرعة، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم، فتح السيارة بالريموت، كاميرا خلفية، مكيف متعدد المناطق، شاشة ترفيه وبانوراما، نظام ملاحة، قيادة شبه ذاتية، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، فرامل مانعة للانغلاق وغيرها من التجهيزات الفخمة. السيارة متواجدة بالمنطقة الشرقية ومتوفرة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي بقسط شهري 2460 ريال، السيارة أقساط بدون فوائد تم سداد قسطين ومتبقي 58 + دفعة أخيرة 79 ألف ريال.

سيارة شيري تيجو 2 2022 ممشاها لم يصل إلى 900 كم للتنازل عن طريق شركة تأجير، الماكينة 4 سلندر حجمها 1500 سي سي تولد قوة 114 حصان والجيربوكس أوتوماتيكي. تتميز بحساسات خلفية، أضواء خلفية وأمامية LED، جنوط 16 انش، جناح خلفي، المقود تعديل يدوي، شاشة معلومات، مقاعد جلد، نظام تثبيت سرعة، بلوتوث، راديو، مزيل ضباب ، اشارات بالمرايا، تعديل حركة مقعد السائق يدوي، واجهة بيانية USB النظام الصوتي، تعديل حركة مقعد الراكب الأمامي يدوي، نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وسائد هواء أمامية (SRS)، شاحن لاسلكي للهاتف الخلوي، كاميرا للرؤية الخلفية. السيارة متوفرة للتنازل بدون مصاريف نقل ومتواجدة بمدينة الرياض، قيمة القسط الشهري 1255 ريال وقيمة الدفعة الأخيرة 14690 ريال قابلة للتقسيط.