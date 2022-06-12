تعرف على أهم مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر في كل إصدار مميزات مختلفة

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر هذا ما يهتم به الكثير من الأشخاص في عالم السيارات الحديثة، وذلك من حيث النوع والمميزات والإصدارات الجديدة، وتعبر شركة تويوتا من أفضل الشركات التي تقدم أفضل أنواع السيارات بجميع أنواعها وإصداراتها، كما تعمل شركة تويوتا على تطوير منتجاتها بالإضافة إلى أنها تضيف في كل إصدار مميزات مختلفة عن الإصدار السابق، ويعتبر أخر إصدار قامت شركة تويوتا بتصنيعه وتوزيعه في جميع أسواق العالم هولاند كروز، والذي تم إصداره في أوائل عام 2022.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر

منذ أن قامت شركة تويوتا بتصنيع أخر إصداراتها وقد شغلت بال الكثير من محبي السيارات الحديثة، ولذلك يرغب الكثير منهم بمعرفة كل ما يخص هذا الإصدار من مميزات ومواصفات وإليكم الآن بعض المواصفات، وهي كالآتي:

السيارة تويوتا لاند كروزر مدعومة بمحرك سداسي الأسطوانات وعدد 6 سلندرات وسعة 3500

المحرك يقوم بإنتاج قورة قدرتها 409 حصان.

يبلغ المحرك 506 نيوتن لكل متر من عزم الدوران.

طول السيارة يبلغ 145 متر والعرض الكلي لها يبلغ 1.980 متر والارتفاع 1.980 مترا.

يكون ارتكاز السيارة على جنوط رياضية متعددة الأضلاع.

يوجد فتحة السقف إلكترونية للتهوية.

يوجد مصابيح أمامية للسيارة بإطلالة كبيرة تعمل بتقنية LED.

يوجد بها مصابيح ضباب ومزودة بشبكات أمامية متعددة الفتحات.

بالإضافة إلى ذلك يوجد بها عتبات جانبية بارزة.

ويوجد أيضًا بها مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية.

مزود بالسيارة خاصية مساعد الفرامل BA, ومكابح ABS وEBD.

وجود وسائد هوائية.

السيارة مزودة ISOFIX حتى يتم تثبيت مقاعد الأطفال.

مميزات السيارة تويوتا لاند كروزر

السيارة تويوتا لاند كروزر هي القوة والمتانة والأصالة تحتوي على مميزات قوية تميزها عن غيرها من السيارات، ومن أبرز مميزاتها الآتي:

تصميمات جذابة وأنيقة.

تحتوي على منظومة قوية الإحكام.

هي سيارة الدفع الرباعي.

تحتوي على أسطوانة بسعة 5 لتر توين تيربو بقوة 409 حصان.

عزم الدوران يصل إلى 650 نيوتن.

تحتوي هذه السيارة على سرعة آلية تحتوي على 10 سرعات، كما أن بها نظام دفع كلي.

سعر السيارة تويوتا لاند كروزر

تعرف سيارات تويوتا بالمتانة والعراقة والقوة وتتميز بالجودة والتصميمات المميزة، وبالرغم من ذلك يكون سعر السيارة أفضل من أسعار الكثير من السيارات المنافسة، ويختلف سعر السيارة من نسخة لأخرى فقد يوجد منها ستة نسخ، وأغلى نسخة منهم يصل سعرها إلى 4 ملايين جنيه مصري.