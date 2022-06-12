اقوى سيارات مستعملة للبيع في السعودية بارخص سعر وموديلات حديثة بحالة ممتازة وبمواصفات واسعار جبارة

اقوى سيارات مستعملة للبيع في السعودية ، سوق السيارات السعودي يعمل في الوقت الحالي على توفير الكثير من موديلات السيارات المتنوعة منها القديم ومنها الحديث، ويكثر عليها عمليات البحث بدرجة كبيرة من أجل التعرف على أنواع سيارات مستعملة للبيع بحالة ممتازة، ويتم عرض هذه السيارات أم من خلال بعض المعارض أو عبر المواقع الإلكتروني التي أصبحت من أسرع الطرق التي تمكنا من الوصول لما نريد دون الخروج من المنزل والتواصل المباشر مع أصحاب السيارات من خلال رقم الجوال أو مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف نعرض عليكم اليوم مجموعة متنوعة من سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأقل الأسعار وتتمتع بحالة جيدة، وما يوجد بها من مواصفات تابعونا.

اقوى سيارات مستعملة للبيع في السعودية

نظرًا للبحث المتزايد عن أنواع موديلات سيارات متنوعة مستعملة بأرخص الأسعار وفرنا لك الآتي:ـ

للبيع سيار تويوتا فورتشنر 2011

متوفر في مدينة مكة سيارة تويوتا فورتشنر 2011 حامل بسعر 35 ألف ريال سعودي.

2011 حامل بسعر 35 ألف ريال سعودي. يتم التواصل عبر الواتس أب من خلال رقد الجوال “0576933799”.

سيارة يابانية بهيكل من النوع الدفع الرباعي لديها أربع أبواب سيدان.

ذات ناقل حركة أتوماتيك يعمل بنحو خمس سرعات.

من أهم مميزات السيارة أنها مزودة بانذار مانع للسرقة.

تحتوي على كابح خلفي وعتبة جانبية عادية وذات مصابيح أمامية.

سيارة جيب جيلي للبيع

مكان وجود السيارة في مدينة الرياض الدرعيه

سيارة جيب جيلي 2014 بسعر 20 ألف ريال سعودي.

تحتوي على محرك بقوة 107 حصان نحو 6000 لفة وذات ناقل حركة مانيوال يعمل بحوالي خمس سرعات مختلفة.

مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وتحتوي على فرامل مانعة للانغلاق.

يوجد به جنوط بمقاس 15 بوصة ومصابيح ضباب أمامية وكذلك خلفية والمرايا الجانبية تعمل بالكهرباء.

للبيع سيارة هيونداي اكسنت 2015