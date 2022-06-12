مواصفات مرسيدس بنز جي كلاس 2022

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عمر شويل - جدة مرسيدس بنز جي كلاس ، يفضل الكثير من محبي السيارات اقتناء سيارات مرسيدس المميزة ونجد أحدث إصدار من مرسيدس هو مرسيدس بنز جي كلاس 2022 الرائعة ذات المواصفات الكثيرة، تمتاز السيارة بسرعتها الكبيرة التي تجعلها الأمثل في السباقات إلى جانب وجود نظام حماية مثالي، وتشمل السيارة على العديد من وسائل الترفيه لهذا تجذب الأنظار إليها وتنافس بقوة في سوق السيارات.

مرسيدس بنز جي كلاس 2022

مرسيدس بنز جي كلاس ، تتمتع سيارة مرسيدس بنز جي كلاس بالكثير من المواصفات الداخلية التي تجعلها رائدة في مجال السيارات إلى جانب المواصفات الخارجية أيضا التي تتميز بها، فهي تأتي بمحرك ذو سعة 4 لتر يولد قوة 422 حصان بينما تأتي منها فئة أخرى بمحرك 4 لتر ولكنه يولد قوة 585 حصان، لهذا تعد السيارة من أسرع سيارات جيلها وتتفوق على المنافسين لها بقوة كبيرة إلى جانب النظام الأمن التي تتمتع به لحماية الركاب.

مواصفات مرسيدس بنز جي كلاس من الخارج

نجد مرسيدس بنز جي كلاس من الخارج تتمتع بمظهر مثالي حيث الحجم الكبير والإطارات الرائعة ذات مساحة 22 بوصة والتي تعطي للسيارة ثبات كبير وقدرة على التحرك في أصعب الأماكن بخلاف قدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية، تتوافر السيارة بأكثر من لون مما يجذب الأنظار إليها، كما تعتبر مصابيح السيارة من أجود أنواع مصابيح الإضاءة فهي تعطي للسائق القدرة على الرؤية بوضوح في أصعب المناطق بخلاف وجود مصابيح ضبابية ممتازة.

مواصفات مرسيدس بنز جي كلاس من الداخل

تتميز السيارة من الداخل بوجود ثلاث صفوف من المقاعد الجلدية الفاخرة القابلة للتحرك أوتوماتيكيا في أكثر من اتجاه، كما أن السيارة مزودة بنظام أمان يتمثل في إنذارات منع السرقة بجانب بوجود إنذار الاصطدام، ونجد وسائل ترفيه كثيرة إذ تحتوي السيارة على شاشتين بمساحات 12 بوصة تدعم الاتصال بالبلوتوث والواي فاي، كما نجد مكبرات الصوت ذات كفاءة عالية، ولا شك في أن السيارة مزودة بمكيف هوائي للتحكم في درجات الحرارة والبرودة.

سعر مرسيدس بنز جي كلاس 2022

يتواجد فئتين من السيارة مرسيدس بنز في الأسواق لهذا نجد الأسعار تختلف بين الفئة والأخرى حيث يبدأ السعر من 503 ألف ريال سعودي ويصل إلى 692 ألف ريال، بينما سعرها يعادل 135 ألف دولار أمريكي للفئة الأقل بما يعادل 3.5 مليون جنية مصري أما الفئة الأعلى فإن سعرها 234 ألف دولار أمريكي بما يعادل 4.7 مليون جنية مصري.