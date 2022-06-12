نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل : ظهور أول صور رسمية لسيارة نيسان التيما 2023 ومواصفاتها وأسعارها المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات نيسان التيما 2023 ، تم الكشف عن سيارة نيسان التيما 2023 لتعلن شركة نيسان عن التجديدات التي حصلت عليها في السيارة والتي تتضمن الكثير مثل الشبك الأمامي الجديد بالإضافة إلى نظام معلومات ترفيهي مع شاشة أكبر فيه كما أننا في تلك المقالة نتحدث عن أجدد نسخة من سيارة الجيل السادس التيما والتي تم إطلاقها لأول مرة في العالم عام 2018 ضمن معرض نيويورك للسيارات لكي تكون سيارة موديل 2019، كما تم تصميم السيارة استناداً على سيارة نيسان Vmotion 2.0 الاختبارية. وفي مقالاتنا اليوم نتحدث عن سيارة 2023 المحدثة من هذا الطراز ومواصفات السيارة وأسعارها المتوقعة فتابعونا.

مواصفات نيسان التيما 2023

حصلت سيارة نيسان 2023 على تعديلات بصرية رياضية كما تم تزويد السيارة بالمزيد من التقنية المعدّلة. كما أن من ضمن تلك التقنيات شاشة لمس أكبر لنظام الترفيه والمعلومات. في محاولة لكي تبقي رغبة العملاء بسيارة نيسان السيدان متوسطة الحجم. وذلك بالنظر إلى الوقت الحالي الذي يشهد على إقبال كبير من العملاء على سيارات الـSUV وهذا من ضمن فئات متنوعة في كل أسواق السيارات العالمية.

كما اننا قد علمنا من قِبَل الصور التجسسية السابقة. انه تتميز التيما الجديدة عن سابقتها بـ شبك V-Motion التي تمت إعادة تصميمه. كما انها تم تحسين مواصفات نيسان التيما 2023 بمظهر سيارة التيما الرياضي الجديد. وذلك من خلال المصابيح الأمامية القياسية الـLED. كذلك قد توفرت اطارات معدنية جديدة بحجم 19 إنش. جدير بالذكر أنه قد قدمت شركة نيسان اليابانية لونين خارجيين جديدين. وهو نيسان 2023 الجديدة بلون رمادي سكاي بيرل. ولون غارنيت بيرل ميتاليك بالإضافة إلى فتحة سقف اختيارية أحادية اللوحة.

Nissan 2023 وتحديثاتها

تركز مواصفات نيسان التيما 2023 على التحديثات الداخلية للسيارة. الأولى هي شاشة لمس بحجم 12.3 إنش لنظام الترفيه والمعلومات. وهذا الشكل مستمد من شقيقتها نيسان ارمادا. وذلك لكي تحل محل الشاشة السابقة بحجم 8 إنش. كما تتميز الشاشة الجديدة في السيارة بخاصية Apple CarPlay لاسلكية. بالإضافة إلى اتصال اندرويد اوتو السلكي مع نظام الملاحة من الباب إلى الباب وخدمات NissanConnect وإليكم فئات سيارات نيسان التيما 2023 :

سيارات الدفع الأمامي Nissan أنواع الدفع الأمامي FWD :

سيارة Nissan التيما S.

التيما S. سيارات نيسان التيما 2023 SV.

SV. كذلك سيارة التيما SL.

التيما SR “تيربو”.

سيارات الدفع الكلي للعجلات AWD :

Nissan التيما SV .

التيما SV . التيما SR .

سيارة التيما SL .

يمكن تجهيز Nissan الجديدة بمجموعة من الأدوات الرقمية بمقاس 7 إنش. بالإضافة إلى مقاعد “Zero Gravity” بتنجيد جلدي “اختياري”. كما أن مقعد السائق قابل للتعديل بــ8 وضعيات. مع شاحن هاتف “لاسلكي”. كما أن هناك نقطة اتصال WiFi. وسيارة Nissan 2023 تتميز بنظام صوتي من Bose. وهذا النظام بتسعة مكبرات صوت. بالإضافة إلى نظام إلغاء الضوضاء النشط وأيضاً Amazon Alexa. كذلك تأتي مواصفات نيسان التيما 2023 بمجموعة Safety Shield 360. وبما في ذلك أنظمة ADAS أساسية قياسية في كل مستويات القطع. وفي الفئات الأعلى سيتم تركيب ProPILOT Assist و Intelligent Around View Monitor.

محركات نيسان 2023

أهم ما يميز أي سيارة بغير سعرها هو محركاتها وفي تلك الفقرة سوف نتحدث عن مواصفات نيسان التيما 2023 :

المحرك 4 سلندر.

كما أن المحرك بسعة 2.5 لتر.

السيارة بها تنفس طبيعي يولد قوة 188 حصان (191 حصان أوروبي PS).

كما أن بالإضافة إلى 244 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

وهناك محرك آخر صفاته هي :-

المحرك 4 سلندر.

كما أنه بسعة لترين تيربو.

المحرك بقوة 182 حصان (184 حصان أوروبي PS).

كذلك إضافة إلى 241 نيوتن متر من عزم الدوران.

تأتي سيارة نيسان التيما 2023 فئة SR الجديدة بقوة 248 حصان (251 حصان أوروبي PS).

فئة SR الجديدة بقوة 248 حصان (251 حصان أوروبي PS). بالإضافة إلى 370 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

يتصل كلاً من خيارات المحركات التي تتوفر لـ سيارة نيسان التيما 2023. بالإضافة إلى قير اكس ترونيك سي في تي (Xtronic CVT). كما يأتي في فئة SR بتبديل يدوي خلف المقود (paddle shifters). كما تمتلك كل موديلات التيما بنظام تعليق مستقل. كذلك مع التيما SR فتأتي مع إعداد رياضي .

سعر نيسان التيما 2023

مواصفات نيسان التيما 2023 سوف تصل إلى الأسواق العالمية في خريف 2022. كما يتوقع زيادة Nissan أسعار عن موديلها 2022 الحالي.

وإليكم الأسعار المتوقعة :-

يبدأ مواصفات نيسان التيما 2023 بــ: