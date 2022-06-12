نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي كونا المميزات والتفاصيل بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية العقد الجديدة من القرن الحالي شرعت شركات إنتاج السيارات في تعزيز قدرات السيارات بناء علي أرقام المحركات وتفاصيل خرائط توزيع الوقود والعادم ، ونسب الاستهلاك ، واعتمدت علي تقنيات حديثة في تصنيع الهياكل والإطارات ، مع تطور رهيب في ديناميكية الحركة والانسيابية في الهواء علي الطرق ، ومن ضمن أوائل الشركات رائدة التقدم بالطبع شركة هيونداي الكورية حيث قدمت سيارات عديدة بعلامة N وطالت التشكيلة سيارات الإلنترا وال i20 و فيلوستر ، ومن ضمن صيحة الجيل الحديث الكونا KONA ، وحديثنا اليوم عن هيونداي كونا المميزات والتفاصيل بالصور ، هو استعراض لمواصفات السيارة ذات الشكل الجذاب والتصميم المرتفع عن الأرض ، والتي أثارات ضجة في أسواق السيارات بالمنطقة العربية ، ونتعرف في مقالنا علي فئاتها والأسعار وما تقدمه السيارة من تجهيزات أمان وباكيج رفاهية وتكنولوجيا مع الصور و التفاصيل ومعلومات عن عيوب السيارة .

هيونداي كونا المميزات والتفاصيل بالصور

نتعرف علي أهم ما يميز سيارة هيونداي كونا الجديدة من خلال دليل صور ومواصفات :

تتشارك كونا مع سيارتي هيونداي إلنترا الجديدة CN7 ، وسيارة i30 N في المحرك رباعي الأسطوانات.

يدعم المحرك مولد توربيني بالعادم لينتج أقصي قوة حصانية ممكنة مع عزم دوران كبير.

تقدم السيارة كونا مميزات كثيرة علي مستوي التصميم الخارجي.

مع ارتفاع متميز عن الأرض يساعدها في الطرقات المختلفة.

ومن الداخل تجهيزات راحة ورفاهية ونظام معلوماتي ثري.

بالاضافة إلي تجهيزات السلامة والأمان من مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية.

وتنافس كونا في فئة هيونداي كريتا 2022 بأرقام أداء ومساحات مختلفة.

أسعار وفئات هيونداي كونا الجديدة All New Kona Prices

تقدم كونا الجديدة من خلال موقع توكيل هيونداى موتورز السعودية بأربعة فئات من الأسعار كالآتي :

الأولي : هيونداي كونا سمارت 2022 جديدة : سعر 90,200 ريال

الثانية : هيونداي كونا بريميوم 2022 : السعر 101,700 ريال

الثالثة : هيونداي كونا التميت 2022 : السعر 116,650 ريال

الرابعة : أحدث هيونداي كونا ان لاين 2022 : السعر 155,635 ريال

تقدم هيونداي كونا الكهربائية من خلال توكيل غبور أوتو بسعر رسمي يبدأ من ٦٦٥ ألف جنيه.

مواصفات هيونداي كونا المميزات والتفاصيل بالصور

تقدم سيارة كونا هايبرد مواصفات قوية نستعرضها كالآتي : المحرك محرك كهربائي 1.6 GDi

4 اسطوانة نوع المحرك المغناطيس الدائم

محرك متزامن (PMSM)

الطاقة (كيلوواط) 32

(حصان) 43.5

5،700 لفة / دقيقة

عزم الدوران (نيوتن متر) 170 الفرامل أقراص مهواة أمامية

أقراص صلبة خلفية نظام التعليق دعامة ماكفيرسون الأمامية

المحور الخلفي متعدد الوصلات (دفع ثنائي) أنظمة الأمان وسائد هواية للركاب الأماميين والخلف وستائر جانبية

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

مانع التصادم الأمامي

مراقبة النقاط العمياء.

البقاء في الحارة المرورية

ABS , EBD , ESP

الألوان الخارجية والداخلية Interior and Exterior Color design

النسخة المقدمة بتصميم وصور تقدم الكثير من الألوان

عدد 5 تصميمات داخلية من الألوان بين الجلد والقماش.

10 ألوان للدهانات الخارجية.

الأبعاد Hyundai Kona Dimensions

أبعاد كبيرة لراحة الركاب للمزيد من الرفاهية و مقصورة عالية أوفر كروس مع تصميم قوي :