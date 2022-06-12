نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات يارس وكورولا وكامري بقسط يبدأ من 1,042 ريال بدون مقدم للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السيارات الجديدة بسعر مناسب لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لأرخص سعر، وأقل قسط شهري يناسب راتبك، فتقوم معظم الشركات بتقديم عروض شهرية تناسب احتياجات الأفراد وأيضا يكون تمويل إسلامي متوافق مع هيئة الشريعة الإسلامية ويوفر لك التمويل العديد من المزايا التي تجعلك تشعر بالأمان عند طلبك للتمويل، فتوفر لك أيضا الشركة أقوى عروض السيارات الجديدة موديل 2022 بسعر منافس وأيضا امتلاك أفضل أنواع السيارات.

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوفير الشركات السعودية الموثقة والمعلن عنها بتوفير خدمات تمويلية بأبسط الإجراءات والطرق السريعة، سيارة مستعملة موديل 2018، وتجعلك تحصل على التمويل في أسرع وقت وبأقل الشروط، وأيضا توجد البنوك السعودية التي تقدم تمويل سيارات وتمويل شخصي وتمويل عقاري بسعر جيد ومناسب للرجال والنساء الموظفات وربات المنزل، فيمكنك أن تتقدم لطلب الحصول على التمويل بعد تطابق الشروط المعلن عنها معك.

شروط تمويل السيارات

احصل على تمويل السيارات الجديدة عند تطابق تلك الشروط معك وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، ومن أهم تلك الشروط هي أن يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، سيارة مستعملة موديل 2021، وأيضا متاح للمتقاعدين، ويكون الراتب الشهري للجميع لا يقل عن 3000 ريال بشرط أن يكون على رأس العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجب أن يوجد سجل ائتماني جيد ومناسب حتى تحصل على التمويل بدون كفيل والرسوم الإدارية 1% من قيمة مبلغ التمويل ولكن العرض الموجود خلال الشهر هو أن يكون التمويل بدون رسوم إدارية ولا يوجد دفعة أولى.

السيارات الموجودة داخل العرض

احصل على أفضل السيارات بدون مقدم وبدون رسوم ولا يحتاج إلى ضامن وفق السجل الائتماني، بأقل قسط شهري وأيضا بسعر جيد لأفضل أنواع السيارات الجديدة وعلى فترة سداد تصل حتى 60 شهر، ومن أهم السيارات هي تويوتا يارس سيدان والقسط الشهري 1,042 ريال في الشهر، تمويل للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، وجميع أنواع سيارات يارس سيدان، وكورولا 1,284 ريال، كامري 2022 بقسط شهري 1,681 ريال، إنوفا، وفورتشنر، وجميع هذه السيارات موديل 2022 بجميع الكماليات ومريحة لجميع أفراد العائلة وأمان أكثر، ويمكنك استخدام المقارنة بين السيارات والتي تتيح لك الشركة استخدامها مجانا.

خطوات التقديم لطلب التمويل

في البداية سوف تقم باختيار السيارة التي تفضلها، واختيارها من العروض المعلن عنها أو اختيار السيارة من مجموعة السيارات في الشركة من أحد الوكلاء المعتمدين، سيارة مستعملة بدون مقدم، ثم يمكنك حساب التمويل من خلال حاسبة التمويل أو اختيار السيارة وفق راتبك ومستلزماتك الشهرية، ثم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة، صورة رخصة القيادة، خطاب تعريف بالراتب والعنوان وإثبات السكن، وتعبئة نموذج طلب الحصول على سيارة من العروض المتوفرة من خلال شركة عبد اللطيف جميل وإرسال الطلب إلى الشركة حتى يتم التأكد من الأهلية، وسوف تقم الشركة بالرد الإلكتروني على المستفيد، ووفرت لك الشركة رقم خدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل مجانا على الرقم 8002442211 طوال أيام الأسبوع.